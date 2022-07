F1.com: Holtversenyben Hamilton volt a legjobb a Francia Nagydíjon

A Francia Nagydíjon ezúttal nem voltunk híján az izgalmaknak, amihez hozzájárult Charles Leclerc balesete és Carlos Sainz folyamatos felzárkózása is. Az F1.com öt szakértője pedig ezúttal is osztályozta a versenyzők a teljesítményét, és ezúttal öten is 8 pont felé jutottak.

A legjobbnak Sainz és Hamilton teljesítményét ítélték, akik 8,8 pontot kaptak a szakértőktől, míg Verstappen 8,6, Russell és Alonso pedig 8,2-8,2 egységet kapott a hétvégi teljesítményéért.

A pontszerző helyen végző Norris és Stroll 7,8, illetve 7,6 pontot gyűjtött, Ocon, Albon és Vettel fért még be a top 10-be, mindannyian legalább 7 pontot gyűjtöttek be a szakértőktől Franciaországban.

Ez azt jelenti, hogy összesítésben Verstappen növelni tudta az előnyét az élen, Leclerc a második, Russell a harmadik, Hamilton pedig meg tudta előzni Norrist – korábban holtversenyben álltak egymással.

Alonso és Perez helyet cserélt, amivel a spanyol járt jól, Albon pedig újra ott van a top 10-ben, holtversenyben 7,1 ponttal állnak Magnussennel.

