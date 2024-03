F1.com erősorrend: Verstappen a Bahreini Nagydíj legjobbja, Alonso nincs a top 10-ben

Finoman szólva sem minden idők legizgalmasabb futama volt az F1-es Bahreini Nagydíj, ettől függetlenül most is láthattunk erős egyéni teljesítményeket, amelyeket az F1.com öt szakértőből álló gárdája is díjazott.

A verseny legjobbjának a domináns győzelmet arató Verstappent választották, aki 9,6 pontot kapott, majd a szurkolók által a verseny legjobbjának választott Sainz következett 8,6 ponttal. A képzeletbeli dobogó harmadik helyén Russell végzett 7,8 egységgel.

Mögöttük Leclerc (7,4), Perez (7,4) és Norris (7,4) jött, majd a jó teljesítményt nyújtó, de „csak” a 11. helyen végző Csou következett 7,2 ponttal. A top 10-be még Piastri (7), Hamilton (6,8) és Magnussen (6,8) fért be, míg Alonso 6,6 pontot kapott a teljesítményére, így lemaradt a top 10-ről.

