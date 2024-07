F1.com erősorrend: számos holtverseny, Verstappen meg sehol

Az élen a versenyt végül megnyerő George Russell végzett 8,8-as pontszámmal. A Mercedes pilótája egész hétvégén stabil teljesítményt nyújtott, a futamon is tartotta a harmadik helyét, ami végül pont elég volt arra, hogy ki tudja használni az élen állók viaskodását, majd a vezetést megörökölve karrierje második győzelmét arassa.

Mögötte honfitársa, Lando Norris végzett, aki 8,4 pontot gyűjtött be a zsűritől. A mclarenes Ausztriában is végig ott volt Max Verstappen nyakán, akivel kemény csatát vívtak a sprinten és a főversenyen is. Bár a defektje következtében Norris végül a futamot sem tudta befejezni, a zsűri szerint így is nagyszerűen teljesített, és ezért ott a helye ezen a listán.

Vele azonos pontszámot kapott Nico Hülkenberg, aki a Haasszal a hatodik helyen zárta az Osztrák Nagydíjat, ilyen jó eredménye pedig két éve nem volt a csapatnak. 2022-ben Mick Schumacher lett hatodik szintén a Red Bull Ringen, Hülkenberg pedig 2019 óta nem szerepelt ennyire jól. Az amerikai istálló dupla pontszerzést könyvelhetett el, és erőből csinálták meg mindezt.

Hülkenbergék után újabb holtverseny következik a negyedik és ötödik helyen, méghozzá Oscar Piastri és Pierre Gasly között. Ők egyaránt 8 pontot kaptak, ami nem meglepő, hiszen Piastri például a sprintet és a főfutamot is a második helyen fejezte be, és vasárnap talán csak pár körre volt attól, hogy megszerezze pályafutása első F1-es sikerét.

Gasly eközben tovább folytatta a jó szereplését, az Alpine pedig valóban fejlődni látszik. A francia versenyző már zsinórban a negyedik hétvégén szerzett pontot csapatának, és a mostani tizedik helyével elérte a 400-es F1-es pontot is, ami nem rossz megünneplése annak, hogy szerződést hosszabbított az istállóval.

Ami a további helyezéseket illeti, újabb holtverseny alakult ki Carlos Sainz és Daniel Ricciardo között, majd nyolcadikként jön Kevin Magnussen, akit Esteban Ocon és Lewis Hamilton követ. Kérdezhetnénk, hogy hol van Verstappen. Nos, a holland pilóta csupán 6 pontot kapott a zsűritől, így nem fért fel erre a top 10-es listára.

A szakértők értékelése szerint tehát a háromszoros bajnok most nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, hiába szerezte meg mindkét hétvégi pole pozíciót, az egyiket ráadásul négytizedes előnnyel, és hiába tudta behúzni a sprintfutamot is. A versenyen elkövetett, végül büntetést érő manővere talán túl soknak bizonyult a szemükben.

A Brit Nagydíj előtt már érkezett is egy nagyon fontos bejelentés, méghozzá a Haas részéről.