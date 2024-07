F1.com erősorrend: Meglepő név követi Hamiltont, hármas holtverseny a negyedik helyen

Az idény első néhány futama után még nehéz lett volna elképzelni, hogy a Mercedes versenyt fog nyerni 2024-ben, most meg már ott tartunk, hogy ők húzták be a legutóbbi kettőt. George Russell után most ráadásul Hamilton volt a nyerő, megszerezve pályafutása 104. F1-es sikerét.

A hétszeres bajnok számos rekordot adott át a múltnak ezzel az érzelmes diadallal, melyet a jó teljesítménye alapozott meg, az utolsó etapon pedig különösen odatette magát, így sem Lando Norris, sem pedig Max Verstappen nem tudta őt elkapni. Míg Russell egy héttel korábbi sikere még a szerencsén múlt, Hamilton most erőből győzött, ami a zsűrinek is tetszett, így 9,4 ponttal jutalmazták a hétvégéjét.

Az erősorrend második helyén talán meglepetésre, de Nico Hülkenberg áll 9,2 ponttal. A német az utóbbi hetekben viszont rendkívül jól megy, így bizonyos szempontból nem is kéne meglepetésről beszélnünk, de azért így sem gyakran látunk egy haasos pilótát ennyire előkelő helyen, legyen szó a futam utáni értékelésekről vagy a tényleges pályán megszerzett pozícióról.

Hülkenberg ugyanis egymást követő második versenyen hozta be hatodik helyen a Haast, ehhez hasonló jó szereplést pedig legutóbb 2018-ban láthattunk az istállótól. Az eredménye ráadásul még inkább lenyűgöző, ha azt nézzük, hogy a rajt után a kilencedik pozícióba esett vissza, de neki onnan is sikerült visszakapaszkodnia, és az újabb értékes pontjaival csapata már csak négy egységgel van lemaradva az RB-től.

A képzeletbeli dobogó legalsó foka Verstappené lett, amihez nem igazán vagyunk még hozzászokva, de a mezőny szorosságát nézve talán gyakrabban lesz ez a realitás. A holland bajnok azonban így is a maximumot hozta ki futamából, hiszen eleinte úgy tűnt, az ötödik vagy hatodik helynél nincs benne több. A Red Bull tempója ezúttal sem szárazon, sem esőben nem volt kiemelkedő, Verstappen vezetése és a jó stratégia révén azonban így is sikerült a második helyen befutnia, amiért 8,6 pontot kapott.

A negyedik helyen eközben hármas holtverseny látható, hiszen Lando Norris, Oscar Piastri és Alex Albon is egyaránt 8,2 pontot zsebelt be a zsűritől. Mindez inkább a Williams versenyzőjére nézve hízelgő, hiszen a McLaren duójának meglett volna az esélye a futamgyőzelemre is, de ismételten csak azon kell gondolkozniuk, hogy mi lett volna, ha…

A futam egy pontján az első két helyen is álltak a wokingiak, de aztán bizonyos taktikai döntések balul sültek el, így hiába volt összességében erős tempójuk Silverstone-ban, nem tudták maximalizálni a lehetőségeiket, és idén már nem ez volt az első eset. Albon eközben megtette, amit lehetett, hiszen a rajtnál ő is hátraesett, de remek versenyzéssel visszaküzdötte magát, így idén másodszor végzett pontszerző helyen.

Ami pedig a legjobb tíz többi tagját illeti, Albonék mögött Russell végzett, aki egyértelműen a nagydíj egyik legnagyobb vesztese volt, hiszen a remek szombati szereplését egy technikai hiba miatti kiesés követte, majd jön Carlos Sainz és Juki Cunoda, míg az erősorrend tizedik helyét Lance Stroll kapta, aki hosszú idő után újra szép teljesítményt nyújtott a kicsivel jobban muzsikáló Astonnal.