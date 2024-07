F1.com erősorrend: McLaren-dominancia, a dühöngő Verstappen viszont nincs a top 10-ben

A formula nem változott, hiszen továbbra is az öttagú zsűri értékeli a versenyzők legutóbbi viadalon nyújtott mutatványát, miközben az autókat elméletben kiveszik a képletből. Ennek megfelelően azért nem meglepő, hogy az első hely az első F1-es futamát nyerő Oscar Piastrié lett.

Az ausztrál igazából a rajtnál húzta a legnagyobb, hiszen át tudta venni a vezetést csapattársától, majd az első két etapban többnyire magabiztosan haladt a győzelem felé. A bonyodalmak aztán az utolsó kerékcsere után jöttek, amikor a McLaren Lando Norrisszal elévágást hajtott végre, így Piastrinak kapaszkodnia kellett.

Ekkor ugyan nem igazán tudott lőtávolban maradni a másik autóhoz képest, de Piastri végül visszakapta az első helyét, így most már ő is F1-es győztesnek mondhatja magát. Hogy helyes volt-e a McLaren döntése, arról most nem érdemes vitázni, az viszont biztos, hogy Piastri egész hétvégén remekül teljesített, amiért 9,2 pontot kapott a zsűritől.

Mögötte a futamon és az erősorrendben is Norris végzett, méghozzá 8,6 ponttal. A brit újabb pole pozíciót könyvelhetett el szombaton, majd a vasárnapi viadal végén megmutatta, hogy meg tudta volna nyerni a futamot, ha a csapat hagyja neki, vagy ő úgy dönt, hogy nem engedi maga elé Piastrit.

Végül azonban csapatjátékos volt és a nagyobb képet nézte, ennek pedig később még lehet pozitív hozadéka. A sebességére mindenesetre továbbra sem lehet panasz, és ha így folytatódik az idény, talán még Max Verstappen ellen is lehet keresnivalója az egyéni pontversenyben.

A képzeletbeli dobogó legalsó foka Lewis Hamiltoné lett, aki a valóságban már 200. alkalommal pezsgőzhetett az F1-ben, ami természetesen új rekord. A hétszeres bajnok a McLarenekkel ugyan nem tudott mit kezdeni, de a Ferrarikat és Verstappen Red Bullját okos taktikával és kiváló tempóval győzte le, amiért összesen 8,4 pont ütötte a markát.

A sorminta a negyedik hellyel is folytatódik, hiszen azt Charles Leclerc kapta meg 7,8 ponttal. Bár a Ferrarinak ezúttal nem volt dobogóra esélyes autója, a monacói így sem volt messze attól, hogy elérje ezt a bravúrt, a verseny nagy részében pedig remek tempót autózott, míg a végén profitált Hamilton és Verstappen incidenséből, így övé lett a negyedik pozíció.

Leclerc-t nem sokkal az a Juki Cunoda követi az ötödik helyen, aki a hétvége egészét nézve remekül teljesített, az egyik kulcspillanatban, a Q3 végén viszont nagyot hibázott és összetörte autóját. Ennek ellenére a versenyen aztán hamar kompenzálta ezt a baklövést, és magabiztosan hozta be a kilencedik helyre az RB-t az egykiállásos taktikájának köszönhetően, újabb értékes pontokat gyűjtve ezzel a középmezőny szoros csatájában.

Ami pedig a top 10 második felét illeti, a hatodik helyen Carlos Sainz és Alex Albon vannak holtversenyben, majd jön George Russell és Nico Hülkenberg, végül pedig Daniel Ricciardo és Lance Stroll újabb holtversenye zárja a listát.

A névsorból látványosan kimaradt Verstappen, aki a futamon az ötödik helyet szerezte meg, de a zsűri szerint ettől függetlenül sem nyújtott elég jó teljesítményt a Magyar Nagydíjon, ahol igazából végig csak dühöngött és a csapatával vitázott, majd Hamilton ellen egy vitatható előzési kísérletet mutatott be, amely végül balul sült el. Az biztos, hogy nem ez volt a háromszoros bajnok legjobb versenye.

