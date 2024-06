F1.com erősorrend: egyértelmű, ki volt a legjobb Barcelonában, de vannak meglepetések

A dobogós helyeken nem történt meglepetés, hiszen az élen Max Verstappen végzett, miután a zsűri egészen magas, 9,6-os pontszámmal jutalmazta a teljesítményét, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük a történteket. Bár az időmérőn kétszázaddal ugyan, de elmaradt a pole-tól, a versenyen ismételten előkerült a sokak által emlegetett „Verstappen-faktor”.

Bár a rajtnál nem tudta átvenni a vezetést, de megelőzte a legnagyobb ellenfelének számító Lando Norrist, majd pedig az első adandó alkalommal lecsapott a kínálkozó lehetőségre, és átvette a vezetést George Russelltől, hogy aztán behúzza idei hetedik győzelmét.

A lista második helyén Norris végzett 9 ponttal. Egyértelmű, hogy a brit kiváló formában van az utóbbi hetekben, hiszen ő Verstappen legnagyobb ellenfele mostanság, és ezt Barcelonában is megmutatta. A kvalifikációt saját elmondása szerint „tökéletes” körrel nyerte, és a versenyen is remek tempót diktált, csak a rajt és az első etap kevésbé jött ki neki.

Ha nincsenek ezek az apróbb hibák, akkor jó eséllyel ő nyerte volna a Spanyol Nagydíjat, és egészen más történetről beszélnénk, de vélhetően a folytatásban lesz még hasonló esélye, hiszen a McLaren már látszólag felnőtt a Red Bull szintjére, így remek csatának nézünk elébe az élen.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokát a ténylegesen is dobogós Lewis Hamilton kapta meg 8,8 ponttal. Egyértelmű, hogy ez volt a brit legjobb hétvégéje 2024-ben, hiszen a harmadik helyre kvalifikálta magát és ott is ért célba. A Mercedes fejlődése révén látszólag Hamilton is kezdi megtalálni a ritmust, és ha így folytatódik a szezon, akkor a hétszeres bajnok még komoly tényezővé válhat a futamgyőzelmeket tekintve.

Az erősorrend negyedik helyén némileg talán meglepetésre, de egyáltalán nem érdemtelenül Pierre Gasly végzett 8,2 ponttal. Az Alpine szinte a semmiből táltosodott meg Barcelonában, Gasly pedig az időmérőn erőből legyőzte Sergio Perezt, majd a futamon ismét pontszerző helyre hozta be az autót, így ennél sokkal többet nem is kívánhatott volna magának.

A legjobb ötöt a Mercedes másik pilótája, vagyis George Russell zárja, aki 8 pontot kapott a zsűritől. Egyértelmű, hogy az ő versenye az elképesztő rajtjáról marad emlékezetes, hiszen a negyedik helyről tudott az élre törni, a vezetést azonban nem tudta megtartani. A futam végén aztán kedvezőtlen taktikára kényszerült, így végül a dobogóra sem állhatott fel, de ettől függetlenül van miért optimistának lennie a folytatásra.

Ami pedig a második ötöst illeti, az Alpine meglepően jó formájáról sokat elárul, hogy Esteban Ocon van a hatodik helyen, majd őt követi Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Csou Kuan-jü és Carlos Sainz.

Ezen nevek közül talán Csou lehet a kakukktojás, hiszen a Sauber versenyzője csak a 13. helyen zárta a futamot, de a jelenlegi autójával már ez sem mondható rossz eredménynek, és a versenyen egyértelműen gyorsabbnak mutatkozott, mint rutinos csapattársa, így nem érdemtelenül kapott helyet az erősorrendben.