F1-szakíró: „A Haas nem jelentette be, ki érkezik Hülkenberg helyére, de...”

Továbbra is számos hely kiadó a 2025-ös F1-es rajtrácson: többek között a Mercedesnél, a Red Bullnál és az Aston Martinnál is van szabad hely, a mezőny második felében pedig csak Albonnak és most már Hülkenbergnek van szerződése 2025-re.

Tegnap ugyanis bejelentették, hogy a német versenyző a 2026-tól már Audi néven induló Saubernél folytatja, így újabb ülés kelt el, a Haasnak pedig új pilóta után kell néznie a jövő évre.

A Motorsport.com információi szerint az ülésre a legtöbb esélye a Ferrari-junior Oliver Bearmannek van, az F1.com szakírója, Lawrence Barretto pedig azt írta Hülkenberg bejelentése után, hogy szerinte is a 18 éves brit a favorit:

„A Haas nem jelentette be, hogy ki érkezik Hülkenberg helyére 2025-re, de a forrásaim azt mondják, hogy Ollie Bearman a favorit az ülés megszerzésére” – írta Barretto.

