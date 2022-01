F1: ilyen érdeklődés mellett 30 versenyt is tudnánk tartani

2021-ben két új helyszín is bemutatkozott a Forma-1-ben: Katar előnyt kovácsolt abból, hogy az F1 mindenképpen pótolni szerette volna az Ausztrál Nagydíjat, így a dohai MotoGP-pályán tartott verseny mellett 2023-tól 10 évig, vélhetően egy új pályával fogadják majd a száguldó cirkuszt.

Az F1 közel-keleti terjeszkedésének újabb tavalyi állomása Szaúd-Arábia volt, ahol az emberi jogokkal kapcsolatos aggályok mellett a pálya is alig készült el, illetve több pilóta is kritizálta az utcai aszfaltcsíkot, amiért felesleges veszélyes a kialakítása.

2022-ben hosszas huzavona után csatlakozik Miami a versenynaptárhoz, amivel az F1 régóta dédelgetett vágya, egy második amerikai futam válik valóra, de az F1 továbbra sem hirdetett stopot az új helyszínek érdeklődése előtt, mivel hiába tartják a csapatok már most soknak a tripla hétvégékkel és alkalmankénti sprintfutamokkal telerakott versenynaptárat, továbbra sem vetették el az ötletet, hogy 25 fordulósra növeljék a bajnokságot.

Az utóbbi időben egy harmadik, esetlegesen Las Vegas-i amerikai versenyről lehetett hallani, de azzal, hogy az Alfa Romeo Csou Kuan-jüt szerződtette, azonnal bekerült a kalapba egy második kínai futam lehetősége is – Afrika mellé, ami már évek óta ott van.

„Az Egyestült Államok egy nagyon fontos piac számunkra, és keményen dolgozunk azon, hogy Miami 2022-es futama sikeres legyen” – nyilatkozta az F1 terveivel kapcsolatban Stefano Domenicali a német Sport1-nek.

„Nem szabad lebecsülnünk a távol-keleti piacot sem, különösen Csou Kuan-jü miatt, a kínai érdeklődés folyamatosan nő. Nagyon jó lenne az is, ha visszatérhetnénk Afrikába, de terveink sikere függ a járványhelyzettől is. Nem szabad lebecsülnünk a koronavírust, és lehet, hogy még 2022-ben is menet közben kell átalakítanunk a versenynaptárat.”

Annak ellenére, hogy az F1 folyamatosan kutatja az új piacait, Domenicali kiemelte a hagyományos, európai futamok fontosságát is, és csalódott, hogy Németország ismét nem fog F1-es versenyt rendezni.

„Sajnos azt látom, hogy nem nagyon van valódi érdeklődés Németországból egy F1-es futam rendezésével kapcsolatban. Nehezen értem meg ezt, és óriási kár, hogy ez a helyzet. Remélem, még ez változni fog a közeljövőben.”

„Rengeteg megkeresést kapunk a világ minden tájáról, könnyedén tarthatnánk akár 30 futamot is. Az azonban, hogy senki nem érdekelt egy német futam megtartásában, sajnálatos.”