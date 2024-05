F1: három ország is élénken érdeklődik a futamrendezés iránt, fontos piacról van szó

Az F1 elégedett azzal, hogy három amerikai versenye is van már a programban, és úgy vélik, ennyi esemény egyelőre elég arra a piacra, így a fókusz most más régiókra terelődött, mivel világszinten is szeretnék tovább növelni a széria iránti érdeklődést.

Egy csütörtökön rendezett monacói eseményen Maffei elmondta, hogy a Kínai Nagydíj sikeres visszatérése megmutatta, mi lehetséges. „Szerencsénk volt, hogy idén négy év után ismét sikerült megrendezni a kínai versenyt. Nagyon sikeres volt. Az érdeklődés szinte felrobbant Kínában, részben azért, mert van egy kínai pilótánk.”

„Kritikus fontosságú, hogy amikor van versenyződ egy adott országból, akkor sokkal inkább előtérbe kerül a kulturális identitás, és ugyanez a helyzet a csapatok esetében is. Szóval tényleg jó volt látni a növekedést Kínában. Ázsia-szerte azonban rengetegen érdeklődnek, sok város keresett meg minket.”

„Thaiföld, Szöul és Indonézia is érdeklődik. Sok hely szeretne magának F1-es futamot” – emelte ki Maffei. „Alaposan megnéztük, hol vannak a rajongóink, hol lehetnek még rajongóink, kik tudnának nagyszerű futamokat rendezni, és hogy ki engedhet meg magának egy futamot – ezeknek az együttesét keressük. Szerintem könnyedén lehet majd egy második verseny Délkelet-Ázsiában.”

Thaiföld miniszterelnöke például ott volt a múlt hétvégi Emilia-Romagna Nagydíjon, és Stefano Domenicalival is találkozott, az ország pedig nagyon szeretne futamot rendezni Bangkokban akár már 2026-ban vagy 2027-ben.

Maffei végül még arról is beszélt, hogy mivel maga a Liberty volt a tavaly debütáló Las Vegas-i Nagydíj promótere és szervezője, így sokat tanultak arról, mit akarnak a szurkolók egy-egy eseménytől, ez pedig segíthet nekik a jövőbeli helyszínek kiválasztásánál is.

