F1-es szerepet kaphat Yamamoto

A kétszeres Super Formula-bajnok, Naoki Yamamoto idén debütált forma-1-es versenyhétvégén: a Japán Nagydíj első szabadedzésen a Toro Rossót vezethette a japán versenyző. A szabadedzésnek köszönhetően a Red Bull Racing és a Honda kiértékelhette, hogy milyen teljesítményt nyújt a 31 éves pilóta.

A debütálása impresszív volt: körülbelül 1 tizedmásodperccel maradt el a másik Toro Rossótól, és elég pontja van az F1-es szuperlicenszhez. Ennek köszönhetően lehetséges, hogy F1-es szerepet kap a japán, de az egyelőre kérdéses, hogy csak a Toro Rossónál, vagy a Red Bull mindkét csapatánál vennék számításba.

Yamamoto ügyéről a Honda F1-es részlegének ügyvezető igazgatója, Masashi Yamamoto így nyilatkozott a Motorsport.com-nak:

„Meg tudjuk erősíteni, hogy tárgyalásokat folytatunk vele kapcsolatosan a Red Bullal és Helmut Markóval. Elég jó ajánlatunk van, de ez nem csak a Honda vagy a csapat döntése – beszélnünk kell természetesen Naokival is.”

Még több F1 hír: Ricciardo majdnem a Ferrarihoz igazolt?

A Honda utoljára 2008-ban indult japán versenyzővel az F1-ben: akkor Takuma Sato volt a Super Aguri pilótája, amely csapat Honda-motort használt.

A Honda által az utóbbi években a Formula 2-be delegált versenyzők nem tudtak olyan jó eredményeket szerezni, hogy bekerüljenek a Forma-1-be, de a gyártó szerint a Red Bullal alkotott partnerségük lehetőséget teremt arra, hogy a juniorprogramjuk legjobb tagjai megmérettessék magukat magas szinteken is.

„Természetesen nagyon jó dolog a Honda szempontjából, hogy lehetőséget tud kínálni fiatal japán versenyzőknek. Ez a jelenlegi versenyzőinkre és a többi japán versenyzőre is jó hatással van.” – mondta Masashi Yamamoto.

A várakozások szerint a Formula 3-as futamgyőztes, Yuki Tsunoda jövőre már a Formula 2-ben indulhat – ő a Honda legnagyobb reménysége, aki az F1 felé vezető ranglétrán halad. A 19 éves pilóta 1 győzelmet szerzett az F3-ban és a top-10-ben végzett első Európában teljesített szezonjában.

Tsunoda sokkal fiatalabb, mint a nevesebb Honda-juniorok, például az a Nobuharu Matsushita, akinek 4 év F2-ben/GP2-ben és 1 év Super Formulában teljesített szezon után sincs elég pontja az F1-es szuperlicenszhez.

Masashi Yamamoto elismerte, hogy „nagyon-nagyon nehéz” a Honda protezsáltjainak eljutni a Forma-1-be, mivel ehhez számos képesség szükséges. Szerinte Naoki Yamamoto, Matsushita és „talán” Tsunoda rendelkezik az ehhez szükséges képességekkel.

„Természetesen a vezetési képességre és a sebességre is szükség van, de valójában ennél sokkal többről van szó. Ha megnézed Jenson Buttont, ő nemcsak gyors, hanem jó a személyisége is, jól kezeli a szurkolókat, a médiát és a csapattagokat – szóval úgy általánosságban az embereket. Ezek az aspektusok is nagyon fontosak.” – mondta az ügyvezető igazgató.