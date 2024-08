F1-es szakértő: „Nem hittem a szememnek, ez volt a McLaren igazi slusszpoénja!”

Több mint 20 másodperces előnnyel, egy lenyűgözően gyors versenykörrel és egy meggyőző pole pozícióval Lando Norris dominálta a zandvoorti nagydíj hétvégéjét. Max Verstappen nem tudott mit kezdeni a vb-pontverseny második helyezettjével. Arra a kérdésre, hogy a Verstappen-szurkolóknak most már tényleg aggódniuk kell-e, az F1-es szakértő Tom Coronel így válaszolt:

„Igen, mindenképpen. Körülbelül öt-hat futam óta látom, hogy Norris versenytempója az etapok végén eléggé jobb, mint a Red Bullé. Ami a Red Bullnak évekig megvolt, az mostanra eltűnt, és a McLarennél van. Ez egy nagyon egyértelmű különbség. És ha bajnok akarsz lenni, akkor ez az a plusz, amivel rendelkezned kell a többiekhez képest."

„15 kör után a Red Bull gumijainak helyzetét össze sem lehet hasonlítani a McLarenével. Nézzük csak meg a verseny utolsó körét, ahol Norris érte el a leggyorsabb időt: 13,8-as időt, szemben Max 15,8-as idejével. Ez volt az igazi slusszpoén.”

A Viaplay elemzője elismeri, hogy őt is meglepte Verstappen nagy lemaradása Norrishoz képest, annak ellenére, hogy jól rajtolt, és a futam elején még ő állt az élen.

„Nem hittem a szememnek. Láttam, hogy 10 másodperc lett belőle, aztán 15, majd több mint 20 másodperc. 'Ez nem lehet igaz', gondoltam. Mert egy dolog biztos: Max sosem vezet higgadtan. Még ezt a szót sem ismeri. Ha ezt mondod neki, azt hiszi, hogy kínaiul beszélsz. Max nem ad ajándékot.”

Hogy a nagy különbséget mennyiben a zandvoorti pálya sajátosságai vagy az MCL38 dominanciája okozza, arról Coronel így vélekedik:

„Mindenesetre egyértelmű, hogy a McLaren nagyon jó az ilyen pályákon. Aztán viszont kiábrándítónak láttam őket Spában. A pályák miatt van, vagy aggódnunk kell? Én inkább az utóbbi felé hajlok. Már öt futam eltelt azóta, hogy Max futamot nyert. Ez nagyon hosszú idő a Forma-1-ben.”

„És hogy igazságosak legyünk: az eddigi futamgyőzelmei is elfogadható ajándékok voltak. Szóval ez már jó ideje így megy. Max is felszólalt már egy ideje. Az első néhány alkalommal az ember azt gondolja: 'jaj, ne pánikolj már ennyire, minden rendben lesz'. De ő már előre látta, hogy valami jön, és így is lett”.

A kérdés az, hogy most minek kell történnie ahhoz, hogy forduljon a kocka, és hogy a Red Bull és Verstappen képes-e még megfordítani a dolgokat.

„Ez egy nagyon jó kérdés. Max is ezen töpreng. Láthattátok, milyen könnyedén engedte el Norrist. Ez tiszta kármentés. Megcsinálta. 'Akkor csak legyen minden alkalommal második, és akkor minden rendben lesz'. De akkor felejtsük el Piastrit, mert minden futamon másodiknak lenni egyáltalán nem olyan egyszerű.”

„És mi van, ha Max egyszer problémába ütközik? Tudod, már lefoglaltam a jegyeimet Abu-Dzabiba. Nem hiszem, hogy tovább kell magyaráznom!”

