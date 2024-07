F1-es szakértő: A Red Bullnak nincs jobb opciója Pereznél...

Nem igazán lehet tudni, hogy mi lesz Sergio Perez sorsa a Red Bullnál, minek után a mexikói versenyző nem éppen a legszebb napjait éli a Forma-1-ben. A tapasztalt pilóta rendre küszködik azzal, hogy bejusson a Q3-ban, a futamokon pedig többnyire a TOP10-ért harcol.

Legutóbb Silverstone-ban ráadásul az autóját is eldobta, ami miatt kénytelen volt a mezőny végéről rajtolni, ám ha nincs hiba, akkor is óriási a lemaradása Verstappenhez képest. Martin Brundle szerint most, hogy az élcsapatok között eltűnt a különbség, sokkal jobban látszódik, mekkora hátrányban van Perez.

„Amikor teljesen domináns autójuk volt, akkor három tized volt nagyjából a különbség” – jelentette ki Brundle a Sky Sportsnak. „Nem volt senki, aki kitölthette volna ezt a rést. Most van két McLaren, ott a két Mercedes-Benz, és időről időre néhány Ferrari.”

„És ez nyomás alá helyezi őt (Perezt). És ez a nyomás csak tovább ront a helyzeten. És balra, jobbra és középen is vannak incidensek” – folytatta tovább a szakkommentátor, aki szerint pont ezért ennyire látványos a mexikói küszködése.

„Tudjuk, hogy üzletileg vonzó számukra” – tért rá arra Brundle, hogy szerint a mexikói szponzorok sokat nyomnak a latba Perez esetében. „A szponzorációval, a Red Bull észak- és dél-amerikai kereskedelmi vonzerejével, a még hátra lévő Mexikói Nagydíjjal együtt (mind fontos).”

Arra a kérdésre, hogy ki pótolhatná Perezt, Brundle szerint nem egyszerű a válasz, ugyanis jelenleg nem látja azt, hogy bármelyik fiatal tehetség közelebb tudna lenni a hollandhoz, mint a mexikói, emiatt pedig szűkösek a lehetőségek.

„A Red Bull számára ez egy fejvakarás, és ez megmagyarázza, miért szerződtették újra Sergio Perezt” – vélekedett Brundle. „Úgy tűnik, hogy Júki Cunoda nem fog egyhamar feljebb lépni, és Daniel nyomás alatt van a helye miatt.”

„Az a baj egy fiatal versenyzőnek, hogy Verstappen csak úgy megtöri őket fejben, mert annyira gyors, és egy kicsit élénk autóval is tud bánni a nagy sebességű kanyarokban.”

Eközben Ralf Schumacher egyenesen odáig ment, hogy visszatért a 2021 előtti Hamilton, míg olvasóink több mint 80 százaléka szerint a Red Bull le fogja váltani Perezt.