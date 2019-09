F1-es rajongói fesztivál Los Angelesben Verstappennel, Ricciardóval és Bottasszal

A Liberty Media minden erejével azon van, hogy Amerikában népszerűbb legyen a Forma-1. Jelenleg Austin látja vendégül a mezőnyt az államokban, de a vezetőség több amerikai futamot akar. Legutóbb Miami kapcsán számolhattunk be az ezt érintő problémákról, de az F1 nem adja fel és mindent megtesznek azért, hogy ez változzon.

Most a „Hollywood Festival” eseményt jelentették be, aminek három sztárja is leszMax Verstappen, Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas személyében. A Red Bull, a Renault és a Mercedes pilótája is F1-es autóba ül majd Los Angelesben a Hollywood Boulevardon, ahol minden bizonnyal népes tömeg fogadja majd őket.

Sean Bratches, az F1 kereskedelmi vezetője azt mondta, nagyon boldogok, hogy újra Amerikában lehetnek és megszervezhetik ezt a fesztivált, hozzátéve, hogy LA egy ikonikus város és rendkívül izgatottak a show miatt, hiszen ezelőtt hasonlóra még nem volt példa. Egy nappal az autók pályára gurulása előtt nyílik meg a „Hollywood Ride of Fame”, ami egy autókiállás lesz, mely számos legendás F1-es gépet fog bemutatni. A nagy show október végén lesz az Amerikai Nagydíj előtt.

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.