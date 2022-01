F1-es keréktárcsák: hogyan működnek, miért tiltották be őket, és miért térnek vissza

A Forma-1 azzal a céllal teszi a 2022-es szezontól ismét kötelezővé a kerékfedő tárcsákat, hogy az majd csökkenti az autók által gerjesztett turbulens levegő mértékét, megkönnyítve az előzést a pályán.

A 2022-es tárcsák azonban nem hasonlítanak majd sokban az elődjeikre – az F1 ugyanis annak érdekében, hogy megakadályozzák egy újabb fejlesztési terület kialakulását, egységes kerékfedőket tett kötelezővé.

A 2022-es autók bemutatásáig azonban vessünk egy pillantást Giorgio Piola rajzain keresztül a kerékfedő tárcsák történtére.

Ferrari 641 rims detail Photo by: Giorgio Piola

A megoldással legelőször a Ferrari kísérletezett 1990-ben, Monzában, az Olasz Nagydíj időmérőjén, természetesen azzal a céllal, hogy csökkentsék az autó légellenállását. A futamon azonban nem tudták használni a tárcsákat, mivel a kezdetleges dizájn megakadályozta a fékek megfelelő hűtését – arról nem is beszélve, hogy a leszerelhető panelt kézzel szorították rá a kerékanyákra.

Több, mint másfél évtizeddel később szintén a Ferrari vette elő a megoldást, mégpedig a 2006-os 248-on, amellyel Michael Schumacher harcolt a nyolcadik világbajnoki címéért.

Ferrari 248 F1 rear rims detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari 248 F1 rims detail Photo by: Giorgio Piola

Ezúttal az első helyett a hátsó kerék kapott egy fedőt, azonban a bemutatásakor ez csak egy keskeny csíkból állt. A szezon végére azonban már a teljes hátsó kereket kitöltötte a tárcsa, ami a kerékkel együtt forgott, ahogyan azt látni fogjuk majd idén is.

Toyota TF106 rim detail Photo by: Giorgio Piola Toro Rosso STR01 rim detail Photo by: Giorgio Piola Renault R27 side view Brazilian GP Photo by: Giorgio Piola

A tárcsák egyből felkeltették a többi csapat figyelmét, Toyota és a Toro Rosso már a szezon közepén, Imolában és Silverstone-ban bemutatta a saját kialakítását. Bár a Renault eredetileg a tárcsák betiltásáért lobbizott, 2007-ben már ők is elkészültek a saját megoldásukkal, azonban továbbra is a Ferrari járt az élen a tárcsák aerodinamikai tulajdonságainak és hasznosíthatóságának kutatásában.

Ferrari F2007 front rim detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari F2007 front rim detail Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari ugyanis a 2007-es Brit Nagydíjon a kerékanya alapos áttervezésével egy jóval összetettebb, statikus kialakítást mutatott be, amely már nem forgott együtt a kerékkel, és egy teljesen új fejezetet nyitott meg a fékhűtőkön át „befújt” felnik kutatásában. A kerékfedő panel alsó részén elhelyezett lyukkal a korábbinál sokkal jobba tudták befolyásolni a kerekek körüli áramlatok útját.

A Ferrari a 2008-as szezon előtt nem alakított sokat a saját megoldásán, de a mezőny természetesen ezúttal is árgus szemekkel figyelte a maranellóiakat, és 2008-ra mindenki elkészítette a saját keréktárcsáját.

McLaren MP4-23 rim duct comparison Photo by: Giorgio Piola

A McLaren tárcsáján a lyuk jóval előrébb helyezkedett el, mint a Ferrarién, mivel a wokingiak így tudták optimalizálni a saját rendszerüket.

Honda RA108 2008 front wheel cover Photo by: Giorgio Piola

A Honda megnyitása nagyobb volt, és az a kerék hátsó részén helyezkedett el, azonban a japánok egy hajlított szárnyat is elhelyeztek a tárcsa bal alsó részén, ami már rányúlt a gumira is.

Sauber F1.08 side view Photo by: Giorgio Piola

A BMW Sauber egy letisztultabb, egyszerűbb kialakítást választott, amit a Monacói Nagydíjon mutattak be, a megnyitást pedig pont a kerékanya alatt helyezték el.

Toyota TF108 rear wheel cover Photo by: Giorgio Piola

Sokkal extrémebb megoldással rukkolt elő a Toyota a Spanyol Nagydíjon: a TF108 hátsó kerekeire egy, turbinalapátokhoz hasonló elrendezés került fel.

A 2009-es szabályrendszert is azzal a céllal vezette be az F1, hogy megkönnyítsék az előzéséket, azonban a kerékfedő tárcsákat nem tiltották be, így a csapatok nyugodtan hozzáigazíthatták a már meglévő megoldásaikat az új szabályokhoz, vagy hozzáláthattak teljesen újak kifejlesztéséhez is.

Ferrari F60 rim duct detail Photo by: Giorgio Piola

Bár a 2009-es Ferrari F60 katasztrofális autónak bizonyult, az első kerékfedő tárcsájuk igazi műremek volt, egy óriási előrenyúló szárnnyal, amivel kordában tartották a kerekek gerjesztette turbulens levegőt.

Brawn BGP 001 front rim cover Photo by: Giorgio Piola

Az F1 történetének talán legikonikusabb keréktárcsája a tiszavirág életű Brawnhoz fűződik, hiszen míg a legtöbb csapat nem színezte a saját megoldását, Jenson Button világbajnoki autóján élénk sárgával rikítottak a tárcsák, amelyek a McLaren 2008-as megoldására jobban hajaztak, mint a Honda előző évi dizájnjára.

Force India VJM02 2009 front brake detail Fotó készítője: Giorgio Piola Force India VJM02 2009 rear wheel cover Fotó készítője: Giorgio Piola

A szezon 2009-es Belga Nagydíjon óriási meglepetést okozó Force India első keréktárcsái inkább hasonlítottak egy négyszögre, a kerék alsó és felső részét is szabadon hagyva, a hátsó kereküknél pedig a Toyota előző évi megoldásához hasonlóan ők is egy ventilátorszerű elrendezést használtak.

A kerékfedő tárcsákat 2010-ben tiltották be, mivel amellett, semmivel nem járultak hozzá a jobb versenyzéshez az összetettségük miatt, elképesztően drágák is voltak, így könnyű célpontot jelentettek a költségsapkát belengető, és az annak ígéretével 3 új csapatot is az F1-be csábító FIA-nak.

Ferrari F10 rim detail Photo by: Giorgio Piola

2010-ben még azért a Ferrari trükközött egyet a felnijeivel, és a BBS-sel közösen azon több lyukat is elhelyezett azon, amivel befolyásolni tudták az áramlatokat. Bár a kerékfedő tárcsákat betiltották, az megoldással kapcsolatos kutatások még többször is visszaköszöntek azóta a befújt első kerékanyákkal, tengelyekkel.

George Russell, Mercedes W12 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az F1 által 2022-ben kötelezővé tett, egységes megoldás az előbb sorra vett tárcsáknál jóval egyszerűbb. A kialakításukra a csapatoknak semmilyen hatása nem lesz, azokat a Pirelli tervezte, és együtt forognak majd a kerékkel. A teljesen zárt kialakítást azt teszi lehetővé, hogy a féktárcsák és a 18 colosra nőtt kerekeken belül jóval nagyobb relatív távolság lesz a kerekek és a gumik között, így a Pirelli szerint nem kell majd a kerekek túlmelegedésétől tartania a csapatoknak.