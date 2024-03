F1-es erősorrend: tökéletes pontszám az élen, meglepetések a harmadik helyen

Az eljárás most is a szokásos volt, hiszen az öttagú zsűri egytől tízig terjedő skálán pontozta az összes pilóta hétvégi teljesítményét, az autójukat nem beleszámítva az egyenletbe. Ezek alapján pedig minden bizonnyal nem ér váratlanul senkit, hogy Carlos Sainz szerezte meg az első helyet, a spanyol ráadásul a maximális, azaz 10-es pontszámot kapta.

Az teljesen világos, hogy a korábbi műtétjéből még félig lábadozó ferraris egészen elképesztően ment Melbourne-ben, hiszen már az időmérő edzésen is szorongatta Max Verstappent, a futamon pedig a korai előzését követően vissza se nézett, és magabiztos teljesítménnyel húzta be élete harmadik F1-es sikerét.

A rangsor második helyén a futamot a harmadik pozícióban záró Lando Norris végzett, aki 8,8 pontot kapott a zsűritől. A brit versenyző a saját és csapta első 2024-es dobogóját szerezte az Albert Parkban, és talán még a második hely is összejöhetett volna számára, ha a McLaren egy picivel jobban taktikázik. Mindez azonban nem von le semmit az érdemeiből, hiszen Norris ismét megmutatta, hogy számolni kell vele, ha az élmezőnyben történő csatákról van szó.

Ami viszont a virtuális dobogó legalsó fokát illeti, ott holtverseny alakult ki, ráadásul két olyan név között, akiket korábban nem gyakran láttunk az erősorrendben, főleg nem ennyire előkelő pozícióban. Nevezetesen Juki Cunodáról és Nico Hülkenbergről van szó, akik egyaránt 8,2 pontot kaptak a hétvégi teljesítményükre.

Persze nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy ne lenne megérdemelt, hiszen mindkét versenyző remekül ment a maga autójával Ausztráliában, és miközben Nico Hülkenberg Dzsidda után további pontokat szerzett a Haasnak, addig Cunoda idén először iratkozott fel a pontszerzők közé, mindezt ráadásul egy hibátlan hétvégével, ahol rendesen megverte Daniel Ricciardót.

Ha az erősorrend legjobb öt helyezettjét nézzük, akkor a már említett pilóták mellé még a McLaren másik versenyzője, Oscar Piastri fért be. Az ausztrálok egyik kedvence kerek 8 pontot zsebelt be, ami nem rossz, a futamon pedig igazán odatette magát, de közben csapatjátékos is volt, hiszen önként félreállt Norris elől, amikor a McLaren arra kérte őt. A hazai dobogóról ezzel sajnos lemaradt, de a negyedik helye így is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a wokingi gárda komoly pontterméssel hagyja el a világ déli féltekét.

Ami pedig a top 10 második felét illeti, abban Charles Leclerc, Kevin Magnussen, a futamot hamar feladni kényszerülő Max Verstappen, Alex Albon és Esteban Ocon kapott még helyet. Sokaknak talán érdekes lehet, hogy a listáról hiányzik mindkét Mercedes- és Aston Martin-pilóta, de a zsűri látszólag az ő teljesítményüket most nem értékelte annyira jónak.

