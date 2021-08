F1-es csapattulajdonossá válhat a korábbi Forma-1-es amerikai

Az utóbbi években meredeken emelkedik a Forma-1 iránti érdeklődés az USA-ban, amiben az is segít, hogy Austinban is rendeznek versenyt, valamint a Haas csapata is amerikai tulajdonban áll, ráadásul hamarosan már Miamiban is lesz futam.

Emellett a Racer értesülései szerint a korábbi F1-es pilóta Michael Andretti is vizsgálja a Forma-1-es csapatvásárlás lehetőségét. Szintén a Racernek nyilatkozva Andretti elismerte, hogy tárgyal erről, azonban még sok munka vár rá a konkrét lépések megtevéséig.

Még több F1 hír: Norris Ricciardóról: Sainz és Alonso már felvette a ritmust...

„Nagyszerű lenne a dolog, de még hosszú út áll előttünk, mire ez valósággá is válhat. Ha eljön a megfelelő lehetőség, akkor belevágunk. Viszont még nem tartunk itt” – mondta Andretti.

A Racer úgy tudja, hogy több csapattal is folytatott már tárgyalásokat az amerikai, köztük a Haas tulajdonosával, Gene Haasszal is. Viszont ezek a tárgyalások csak puhatolózásnak tekinthetők, és valószínűbb opció lehet számára a két, befektetési társaságok által tulajdonolt csapat, az Alfa Romeo és a Williams.

A hírek szerint viszont az nem valószínű, hogy egy teljesen új csapatot alapít, már csak azért sem, mert a jelenlegi Concorde-egyezményben foglaltak szerint egy új beszállónak 200 millió dollárt kell fizetnie az indulásért, amit a már jelenleg is a rajtrácson lévő csapatok között osztanak szét.

Alonso a 2012-es világbajnokság elvesztéséről: „Massa úgy sírt, mint egy kisgyerek…”