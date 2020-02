F1-es csapatok, melyek már nem léteznek: összeállítás

A Forma-1 1950-ben indult útjára, és azóta egy olyan év sem telt el, amikor ne rendeztek volna nagydíjakat a kategóriában. Mi, magyarok szerencsések lehetünk, mivel hosszú évek óta alappillérjei vagyunk a naptárnak a Hungaroringgel, és reményeink szerint ez így is marad.

A hosszú évek során azonban megannyi olyan csapata volt a sorozatnak, amik már semmilyen formában sem léteznek. Voltak gyengébb, rövidebb próbálkozások is, de néhány nagyobb név is a kiszállás sorsára jutott.

Az összeállításunk során azt is megnézhetjük, hogy akkoriban még mennyire más szponzorok szerepeltek a Forma-1-ben. Nyilvánvalóan a jogszabályok és a gazdasági helyzet is eltért a maitól, nem beszélve az autók formáiról, vagy a festésekről.

A lista elég hosszú, benne többek között a Jordan és a Minardi istállóval, de a Team Lotus is helyet kapott benne, mely 1954 és 1994 között volt tagja a mezőnynek. Nem mellesleg a legendás csapat Ayrton Sennát is alkalmazta a brazil pályafutása első felében.

Az Arrows személyes kedvencünk is lehet, elsősorban a festés miatt. A csapat helyzete érdekes volt, mivel először 1978 és 1990, majd 1996 és 2002 között teljesített szolgálatot az F1-ben. Ők is a pénzügyi nehézségek miatt búcsúztak, miután még a pilótákat sem tudták kifizetni.

Roland Ratzenberger, Simtek S941 Fotó készítője: Sutton Images

A Pacific, a Simtek és a Forti Corse is például csak 2 évet élt meg. A látványosabb festéseken kívül sokkal többet nem tudtak felmutatni. A Pacific számára még a versenyre való kvalifikálás is nehézséget jelentett, majd jöttek a technikai gondok. Az ilyen eredmények miatt a csapat gyorsan elvesztette a szponzorait, és ki is szállt.

A Simtek ugyancsak a 90-es években volt az F1-ben, és szintén rövid ideig. Az FIA későbbi elnöke, Max Mosley, és Jack Brabham részvétele ellenére a projekt sikertelen volt. 1994-ben San Marinóban ezen gép volánja mögött vesztette életét Roland Ratzenberger. 1995-ben mentek csődbe.

A Forti Corse is több időre tervezett, de gyorsan összeomlottak. Először jött a gyenge autó, majd Pedro Diniz távozása a sok szponzorral a háta mögött. Az alakulat az 1996-os szezon közepén ment csődbe.

A Lola Master Card néven futott csapat még inkább kiemelkedik. A Lola sokáig készített kasztnit a Forma-1-nek, majd úgy döntött, hogy a Master Card támogatásával saját csapatot alapít. Néhány hónap után azonban kiderült, hogy az autó menthetetlen, és még az idény első futamán sem lehettek ott Ausztráliában.

Noha Brazíliába elutaztak, a hétvége megkezdése előtt bejelentették, hogy a pénzügyi problémáik miatt kihagyják az eseményt, és vissza kell térniük Angliába. A nagy adósságok miatt bejelentették, hogy befejezik.

Az Alain Prost nevét viselő Prost Grand Prix sem volt sikeres. 1997 és 2001 között szerepeltek az F1-ben, de ez sokszor csak szenvedés volt. Az anyagi gondok őket is elérték, mivel kvázi gyári csapatként szerepeltek volna a Peugeot-val, de ez nem történt még.

Eddie Irvine, Jaguar Cosworth R3 lost his rear wing Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch

A Jaguar viszont gyári gárdaként versenyzett 2000 és 2004 között. A sok fejlesztés és a nagyobb pénzköltés ellenére azonban a folyamatos jó eredmények elmaradtak. Az istálló nem tűnt el teljesen, belőlük lett a Red Bull, mely 2010 és 2013 között mindent megnyert.

A Minardi, melynek „hamvaiból” a Toro Rosso születhetett meg, 1985 és 2005 között volt az F1-ben, több szép eredményt is elérve, legalábbis a lehetőségeikhez képest. A csapatnak olyan pilóták dolgozhattak mint Fernando Alonso, Mark Webber, Jarno Trulli, vagy Giancarlo Fisichella.

A Super Aguri, és a gyári Honda sem élt meg hosszú időszakot az F1-ben, míg a rivális Toyota 2002 és 2009 között egészen elképesztő összegeket költött, de az eredmények nem akartak jönni. Ez is egy jó példa volt arra, hogy a pénz önmagában nem minden.

