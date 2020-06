F1: Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a meglévő, és az új pályákkal is

Sajnos, ahogyan az várható volt, a Forma-1-nek 3 további futamot kell eltörölnie a 2020-as versenynaptárából, az Azerbajdzsáni, a Szingapúri, és a Japán Nagydíjat.

A Forma-1 egy hivatalos nyilatkozatban magyarázta meg a futamok eltörlésének okát, amelyek nem meglepő módon összefüggésben vannak azzal, hogy a szingapúri, és az azeri futamokat is városi pályán tartják.

„Szingapúrban és Azerbajdzsánban a hosszú előkészületi munkálatok, amelyek a városi pályák kialakításához szükségesek, míg Japánban az életben lévő utazási korlátozások lehetetlenítették el a futamok megtartását” – áll az F1 közleményében.

Az F1 azt is bejelentette, hogy a végleges 2020-as Forma-1-es versenynaptárt még a júliusi szezonkezdet előtt közzéteszik.

„Magabiztosak vagyunk abban, hogy az a tervünk, hogy 15-18 versenyt tartsunk a decemberi Abu Dhabi szezonzáró előtt kivitelezhető, és az Osztrák Nagydíj előtt közzé tehetjük végleges versenynaptárat.”

„A versenynaptár véglegesítése közben továbbra is szoros párbeszédben maradunk a szervezőkkel, és az egészségügyi hatóságokkal, ahogyan folyamatosan monitorozzuk a COVID-19 helyzetét az összes országban, az elsődleges célunk továbbra is a Forma-1-es közösség, és a futamot tartó országok egészségének biztosítása.”

„Ugyanakkor, nagy előrelepéseket tettünk a jelenlegi, és az új futamszervezőkkel az újratervezett versenynaptárral kapcsolatban, és nagyon örülünk annak a hatalmas érdeklődésnek, amit az új pályák mutatnak a Forma-1-es verseny rendezésével kapcsolatban.”

„Nagyra értékeljük ezt, mivel a jelenlegi időszak továbbra is bizonytalan, és nagyon összetett, de továbbra is azon dolgozunk, hogy a 2020-as szezont óvatos, de rugalmas módon megtarthassuk. Részletes, és biztos egészségvédelmi terveink vannak, hogy biztosítsuk a szezonunk biztonságát.”

Imola, Motor Valley Fest Fotó készítője: Motor Valley

Tegnap számolt be arról Uberto Selvatico Estense, a Formula Imola elnöke, hogy az ikonikus pálya is megkapta a Forma-1 1. számú licenszét, ami az utolsó akadály volt eddig Imola visszatérése előtt.

Szintén nemrégen kapott 1. licenszet a portugál Portimao is, valamint az F1 hivatalosan is tárgyalásokat folytat Hockenheimmel, és állítólag Mugelloval is, ahol a Ferrari 1000. futamát tarthatja az F1.

A mostani bejelentések utat nyithattak Szocsi duplázása előtt is, akiknek az eredeti dátuma szeptember 27., de mivel az Egyesült Államok Nagydíj sorsa is erősen kérdéses, akár 7 szabad dátummal is gazdálkodni tud az F1, amelyeket biztosan szívesen kitöltene az említett 4 európai pálya.

