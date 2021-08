Verstappen vitte az esős harmadik szabadedzést Spában

A mezőny szinte egyből kihajtott a pitből, miután zöldre váltott a bokszutcai lámpa, hiszen most voltak először igazán esős körülmények, és az itt szerzett adatok reprezentatívak lehetnek a hétvége további részében is.

Emiatt pedig a szokásosnál talán forgalmasabb is volt az aszfaltcsík, hiszen mindenkinek fel kellett mérni, hogyan tud a lehető leggyorsabban körbemenni, mert könnyen lehet, hogy az időmérőn is hasonló időjárás fogadja majd a mezőnyt.

Az első dolog, ami igazán szembeötlő volt, hogy a Red Bullnál a mai napra jelentősen visszavettek a hátsó szárnyból, tehát jóval kisebb leszorítóerőt választottak, mint pénteken, vagyis úgy ítélték meg, hogy nagyobb sebességre van szükségük az egyenes szakaszokon.

Az FP3 első húsz percében folyamatosan jöttek a gyorskörök, miközben a pálya állapota is javult, és 40 perccel a vége előtt a két Red Bull állt az élen, őket pedig Lewis Hamilton követte a Mercedesszel.

Általánosságban viszont elmondható volt, hogy amint valaki befejezett egy mért kört, szinte biztosan javított is valamennyit, mert egyre inkább száradt az aszfaltcsík. Ugyanakkor senki sem dőlhetett hátra, mivel több pilótának is azt mondták a rádióban, hogy akár újabb zápor is érkezhet még.

Kimi Räikkönennek azonban néhány próbálkozást követően ki kellett állnia a bokszba, mivel valamilyen komolyabb fékprobléma hátráltatta az Alfa Romeo veteránját, és a csapat egyből szerelni is kezdte autóját a garázsban.

Féltávnál egyébként még mindig Max Verstappen állt az első helyen egy 1:56,924-es körrel, és látszólag a bikások autói jól mozogtak a félig nedves pályán, hiszen Sergio Perez is ott volt mögötte. A harmadik Hamilton volt, míg a negyedik Lando Norris, az ötödik pedig Esteban Ocon.

Mire azonban már egészen jó állapotba került volna az aszfalt, ismét eleredt az eső, újra előkerültek az esernyők a nézőtéren is, ezért a mezőnyből szinte mindenki visszajött a bokszba, egyedül csak Verstappen próbált még ki valamit az autóján, és jelentette csapatának, hogy kezd eltűnni a száradó ív.

Viszont amilyen gyorsan jött ez a kisebb csapadékmennyiség, olyan gyorsan távozott is, mert negyed órával az FP3 vége előtt már-már a nap is kezdett előbújni a sűrű felhők közül, ez pedig ismét meghozta a pilóták kedvét, hogy további tapasztalatokat gyűjtsenek az izgalmasnak ígérkező kvalifikáció előtt.

Az idők viszont ennek ellenére sem javultak, és a sorrend sem változott. A leintés előtt néhány perccel azonban Norris volt olyan bátor, és bevállalta, hogy kimenjen lágyakon egy-két tapogatózó körre, de persze nem azért, hogy körrekordot döntsön, csak fel akarta mérni a körülményeket.

A 60 perc leteltével a sorrend már nem módosult, így a Red Bull hollandja a korábban futott időeredményével maradt az élen, őt pedig Perez és Hamilton követte. A Ferrarik ismét hátul végeztek, de most senki sem akart nagyot kockáztatni, ezért a szabadedzés végeredménye nem feltétlenül nevezhető mérvadónak.

Annyi biztos, hogy ha délután háromkor is hasonló körülmények várják majd a 20 versenyzőt, akkor dörzsölhetjük a tenyerünket, hiszen vélhetően lesznek meglepetések, és egyáltalán nem garantált, hogy a megszokott felállást látjuk majd.

