F1: A Netflix-sorozat is segíthet a Forma-1 felemelésében

Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában kitért arra, hogy hogyan tehetik jobbá a versenyzést 2021-től, illetve hogy milyen hatása volt a Forma-1-re a Netflix sorozatának.

„Az autók, amikkel versenyzünk nagyon különlegesek, csodálatos teljesítményre képesek, de nagyon rosszul viselik a forgalmat. Amikor egy autó egy másik mögött van, akkor a hátul lévő autó nagyon szenved.”

„Ez a helyzet pedig évről évre romlik az autók designja és részletei miatt. A jövő évre vonatkozóan viszont van egy csapatnyi emberünk, akik monitorozzák a helyzetet, és a jövő évi szabályok kapcsán az egyik célunk az, hogy biztosra menjünk, hogy harcolni tudnak egymással a pályán a 2021-es autók.”

„Azt gondolom, hogy jól néznek ki a kocsik, de a versenynek is jónak kell lennie. És én személy szerint emiatt vagyok a legizgatottabb.”

Milyen hatással volt a Netflix sorozata, a Drive to Survive a Forma-1-re?

„Szerintem kiváló dolog volt megmutatni a szurkolóknak a Forma-1 egy másik oldalát, mert a szurkolók leginkább csak azt látják, ami a pályán történik, illetve a pálya melletti interjúkat.”

„De hirtelen beláthattak a színfalak mögé. Mind a pályán, mind a gyárakban, mind a bázisokon bepillanthattak a csapatok működésébe. Szerintem az embereknek nagyon tetszett, hogy betekintést kaptak ebbe.”

„Azt is észrevettük, hogy ez nagyon vonzó azoknak is, akik nem rajonganak a versenyzésért. Az előző szezonban néhány promóter mondta is nekünk, hogy egyértelműen érezték a megnövekedett érdeklődést a Forma-1 iránt, ami a Netflix sorozata miatt történt.”

„És bár önmagában a Netflix sorozata nem volt egy óriási profitot biztosító üzlet, a Forma-1-ről adott kép szempontjából fantasztikus volt. És ez is az egyik típusa annak a kezdeményezésnek, amit csinálunk. Reálisan nézzük meg, hogy hogyan emelhetjük fel a Forma-1-et.”

