F1 2021: új játékmód, új pályák és trailer is érkeztek!

A július 16-án megjelenő F1 2021 lesz az első olyan F1-es videójáték, amit az EA és a Codemasters közösen készít.

A játék készítői igyekeznek tartani a lépést az F1-et érintő változásokkal, így az F1 2021-ben Imolában, Portimaóban és Szaúd-Arábiában is körözhetünk.

A játékban lesz egy új mód, melynek neve „Braking Point” lesz. A játékosok itt egy olyan történetben szerepelhetnek, mely során az F2-ből az F1-be juthatnak.

A készítők szerint „a versenyzők a játékmódban ízelítőt kaphatnak a versenyzés világából, mind a pályán, mind azonkívül. Átélhetik a legmagasabb szintre jellemző rivalizálást, elkötelezettséget és érzelmeket.” A történetben szerepet kap a fiktív rivális, Devon Butler is.

A My Team játékmódban a játékosok idén is menedzselhetik saját csapatukat. A My Teamben elérhető lesz majd várhatóak legalább hét korábbi versenyző, akiknek kilétét később hozzák nyilvánosságra.

További újítás, hogy a karrier-módban lehetőség lesz két játékosnak egyszerre szerepelnie, így akár online is játszhatunk egyik társunkkal. Ha ez nem lenne elég, úgy is kezdhetünk karrier-módot, hogy a világbajnoki tabella megegyezik a valós állással.

Az F1 2021 Play Station 5-ön, Xbox X/S-en, Play Station 4-en, Xbox One-on és számítógépen lesz elérhető.

A játékkal kapcsolatban kijött egy hivatalos trailer is, ami a szövegre kattintva tekinthető meg.

