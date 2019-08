F1 2020: itt a hivatalos versenynaptár, benne a 22 futammal

A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott a 2020-as évre tervezett versenynaptárról, miután a Spanyol Nagydíj is meghosszabbította a szerződését, amivel csak Olaszország adós, mivel Németország helyzete teljesen esélytelenné vált. Már hetekkel ezelőtt tudni lehetett, hogy 22 nagydíjra bővülhet a naptár, különösen Hollandia visszatérésével és Vietnam bemutatkozásával.

Hónapokkal ezelőtt azonban még a Brit, a Spanyol és a Mexikói Nagydíjnak sem volt szerződése a következő évre, de azóta rendeződtek a dolgok, miközben Ausztrália is hosszabb távra kötelezte el magát, valamint Baku és Kanada is megerősítette a helyét. Az ideiglenes 2020-as naptárban Olaszország csillagot kapott az egyelőre aláírásra váró szerződése miatt, de ez a következő héten várhatóan meg is fog történni az Olasz Nagydíjon.

Emellett azt is láthatjuk, hogy Brazília helyszíne továbbra is Sao Paulo, hiába szóltak a hírek arról, hogy Rio már jövőre átveheti Interlagos helyét. Ez úgy tűnik, egyelőre biztosan nem fog megtörténni, ahogyan az sem, hogy Abu Dhabi elveszítené az évadzáró szerepét, mert övék maradt ez a megtisztelő szerep.

Továbbá ahogyan az várható volt, Hollandia lesz az első európai hétvége a szezonban, míg Spanyolország csak utánuk következhet, valamint Vietnam már a harmadik körben vendégül látja a mezőnyt Ausztrália és Bahrein után, addig a Magyar Nagydíjon augusztus 2-án lesz. Májusban, júniusban, szeptemberben és novemberben is három futam lesz az idényben, ami egy igen kemény menetet jelent.

Ugyanakkor fontos hozzátenni, a 22 futam jóváhagyásához az összes F1-es csapat jóváhagyása is szükséges, és eddig nem igazán nagy az egyetértés a nagyobb költségek és a személyzet túlterheltsége miatt. A következő hetekben és hónapokban több találkozó is várható emiatt a Liberty Media és a mezőny között. További érdekesség, hogy jövőre a Kanadia Nagydíj a Le Mans-i 24 órás verseny ideje alatt lesz, amit korábban próbáltak elkerülni, de ez most nem volt lehetséges a plusz futam miatt.

Március 15.: Melbourne

Március 22.: Bahrein

Április 5. : Vietnam

Április 19.: Shanghaj

Május 3.: Zandvoort

Május 10.: Catalunya

Május 24.: Monte Carlo

Június 7.: Baku

Június 14.: Montreal

Június 28.: Le Castellet

Július 5.: Red Bull Ring

Július 19.: Silverstone

Augusztus 2.: Hungaroring

Augusztus 30: Spa-Francorchamps

Szeptember 6.: Monza

Szeptember 20.: Szingapúr

Szeptember 27.: Szocsi

Október 11.: Suzuka

Október 25.: Austin

November 1.: Mexikóváros

November 15.: São Paulo

November 29.: Abu Dhabi