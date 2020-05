F1 2020: ilyen egy kör Zandvoortban az új hivatalos F1-es játékban (in-game videó)

Sajnálatos módon a koronavírus miatt a Holland Nagydíjat sem rendezhették meg az eredeti időpontjában. Ezen a hétvégén tért volna vissza Zandvoort egy igen hosszú szünetet követően. Legutóbb a 80-as évek közepén volt Holland GP a Forma-1-ben.

Helyette Virtuális Nagydíj lesz vasárnap, de Interlagosban, mivel az F1 2019 nem tartalmazza a holland pályát, ellenben az új résszel, de az F1 2020 még nem jelent meg. Ennek kapcsán mutatták most be az átalakított versenypályát, ami döntött kanyarokat is tartalmaz.

Természetesen Max Verstappen, a Red Bull Racing-Honda holland ászával mehetünk körbe a pályán, ami nagyon élvezetesnek és izgalmasnak tűnik.