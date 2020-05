F1 2020: ilyen egy kör Monacóban a játékban (videó)

Monaco 1950-ben ezen a héten rendezte meg az első királykategóriás nagydíját. Monte Carlo már akkor is különleges volt, és nem volt kérdés, hogy a Forma-1-ben is megkapja ezt a státuszt. Nehéz lenne elképzelni a hercegség nélkül a naptárat, még akkor is, ha sokszor az előzés lehetetlen küldetésnek tűnik a pályán.

Idén azonban a koronavírus miatt nem rendezik meg a Monacói Nagydíjat, amire az 50-es évek óta nem volt példa. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője különösen szomorú lehet, mert nem vehet részt a hazai versenyén.

Az F1 2020 természetesen tartalmazni fogja Monacót, így a virtuális térben lesznek Monacói Nagydíjak, akárcsak vasárnap, amin többek között újoncként Esteban Ocon is rajthoz fog állni a Renault F1 Team autójával.

A júliusban megjelenő játékról a Codemasters egy újabb videót osztott meg, középpontba helyezvén Monacót, hiszen ezen a hétvégén rendezték volna meg a kultikus nagydíjat, mely leghamarabb jövőre térhet vissza.