Bottas nyert, Hamilton dobogóval ünnepelte 6. címét Amerikában!

A szombati nap egy nagyon izgalmas időmérőt hozott, ami egyúttal egy szenzációs sorozat végét is jelentette, ugyanis a nyári szünet vége óta az Amerikai Nagydíjig minden alkalommal a Ferrari volt a pole-ban. A sorozat már Mexikóban megszakadhatott volna, de Verstappen büntetése miatt ismét az olaszok kerültek a legjobb helyre.

Igaz, erről most csak egy hajszállal maradtak le, mert Vettel rettentő közel volt, akárcsak Verstappen a Red Bull volánja mögött. Bottas köszönte a lehetőséget, hogy a Brit Nagydíj után újra rajtelsőségnek örülhetett, miközben Lewis Hamilton csak az ötödik időt rakta össze, és majdnem Albon is megelőzte. Ez azonban nem volt túl rossz hír számára, hiszen még egy gyengébb pontszerzéssel is bebiztosította volna a hatodik F1-es világbajnoki címét, amivel egyetlen egy trófeára közelíti meg Schumachert.

Egy nagy repedés miatt a rajt előtt a Red Bullnak ki kellett cserélnie Max Verstappen hátsó szárnyát.

RAJT

Az első körben nem voltunk izgalmak híján: Bottas ugyan meg tudta tartani a vezető helyét, a két Ferrari viszont jelentősen visszaesett. Hamilton a harmadik, Norris az ötödik, Ricciardo pedig a hatodik helyig jött fel.

Albon és Sainz összeütközött, ami miatt a thai versenyzőnek a bokszba is ki kellett jönnie, így ő az utolsó helyre esett vissza. A 3. körben a top-10 állása Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Ricciardo, Vettel, Gasly, Sainz, Magnussen volt.

A 6. körre a top-3 elnyúlt a mezőny többi részétől, Leclerc a senki földjén autózott, majd jött a Norris, Ricciardo, Vettel trió. A mezőny leggyorsabb versenyzője ekkor a friss gumikon hajtó, utolsó helyezett Alex Albon volt.

A 8. körben Sebastian Vettelnek kellett feladnia a versenyt, miután a felfüggesztése megadta magát. A visszajátszásból kiderült, hogy a 9-es kanyarban ment túl szélesen a német, ez okozta a felfüggesztés vesztét. Valószínűleg a ma 50 éves Mattia Binotto (a Ferrari csapatfőnöke) nem így képzelte el a születésnapját.

Daniel Ricciardo bevetette a specialitását - a bevetődős előzést - amivel megelőzte Norrist, és feljött az ötödik helyre. Magnussen rövid időn belül 2 pozíciót is vesztett, így Raikkönen és Hülkenberg is pontszerző helyen haladhatott.

A 13. körben Hamilton nagyon közel került Verstappenhez, és DRS-távolságon belül támadhatta a hollandot. Verstappen 1 körrel később ki is jött, és a kemény keveréket rakták fel neki.

Bottas a 15. körben reagált Verstappen kiállására, és a finn is a kemény keveréket kapta meg - így Hamilton, Leclerc, Bottas, Verstappen, Ricciardo volt az élmezőny sorrendje.

Bottas és Verstappen is hamar meg tudta előzni Leclerc-t, aki ezzel a negyedik helyre esett vissza, Bottas dobálta a lila köröket, a 19. körben 9 másodperc volt a hátránya a vezető Hamiltonhoz képest, amit 3 kör alatt a felére csökkentett.

Leclerc a 21. körben jött ki a bokszba, és a hatodik helyre jött vissza. Ebben a körben jött ki Alex Albon is, aki a 15. pozícióba érkezett vissza.

Hamiltonra megérkezett Bottas, a britet pedig hiába hívták ki kerékcserére, úgy döntött, a pályán marad. Nem sokkal később rádión azt mondták Bottasnak, hogy támadhatja csapattársát, és a finn meg is előzte Hamiltont.

Hamilton ezután már bejött a bokszba, és légüres térbe, a harmadik helyre jött vissza. A futam felénél a pontszerzők sorrendje Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Ricciardo, Norris, Sainz, Gasly, Albon Raikkönen volt.

Alex Albon a 32. körben Sainz megelőzésével a 7. helyre jött fel. A másik Red Bull, Max Verstappen a 35. körben teljesítette második kiállását, és a közepes gumit rakták fel neki. Robert Kubica pedig ugyanebben a körben kiállt a versenyből.

A 36. körben Bottas is kijött, és Hamilton és Verstappen közé jött vissza, a brittől szűk 10 másodperces távolságra. Bottas a friss gumin nagyon jó tempót tudott diktálni, és 2 kör alatt 4 másodpercet faragott a hátrányából.

Eközben Albonnak sikerült levadásznia Daniel Ricciardót, ezzel a Red Bull versenyzője az ötödik pozícióba jött fel. Leclerc a 43. körben jött ki másodszor, de a monacói ezt pozícióvesztés nélkül tudta megcsinálni.

10 körrel a futam vége előtt Hamilton továbbra is az élen haladt, őt 2,3 másodperces távolságból követte Bottas, majd újabb 6 másodperces lemaradással következett Verstappen.

Hamilton és Bottas kemény csatát vívott, miközben Verstappen 4 másodpercre csökkentette a hátrányát, amikor még 5 kör volt hátra a versenyből.

Az 52. körben Bottas már meg tudta előzni Hamiltont, a brittől pedig már csak 2,8 másodpercre volt Verstappen. Perez és Gasly nagy csatát vívott a 9. helyért, amelyből a mexikói jött ki jobban.

Az 55. körben Kevin Magnussen esett ki, Max Verstappen pedig 1 másodpercen belülre lopta magát Hamiltonhoz képest, de előznie nem sikerült.

Tehát bár győzni nem tudott Hamilton, így is megszerezte a hatodik világbajnoki címét, és ezúttal a dobogón ünnepelhette újabb VB-címét.

A top-10 végeredménye: Bottas, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Albon, Ricciardo, Norris, Sainz, Hülkenberg, Kvjat.