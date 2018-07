McLaren: Fernando tökéletesen ment, Vandoorne-t sajnáljuk

Stoffel Vandoorne természetesen csalódott volt a verseny után, mivel sokáig pontszerző helyen haladt, de már várja, hogy hazai nagydíján versenyezhessen.

„Nagyon csalódást keltő futamom volt. Kifejezetten jól rajtoltunk, a mezőny második feléből kezdhettük meg a versenyt, és az első körben meg tudtunk előznie néhány autót. Nagyon jól kezeltük a gumikat, és jó tempót is tudtunk menni, amikor számított, a bokszkiállásunk is kifogástalan volt, ezzel pedig tudtunk nyerni néhány pozíciót. A csapat remek stratégiát dolgozott ki, mindkét autóval pontszerző helyen haladtunk, ráadásul az autóban is jól éreztem magam. Ebben a szakaszban már csak annyi dolgunk volt, hogy beérjünk a célba.” – mondta Vandoorne.

„Sajnos meghibásodott az autóm, és meg kellett állnom, ebből is látszik, hogy ez egy mechanikai sport. Csalódás, hogy így végződött a nagydíj, de nem gondolom, hogy a csapat bármit rosszul csinált volna vasárnap. Feljöttünk, amennyire tudtunk, kár, hogy nem néhány ponttal többel megyünk nyári szünetre.”

„Magamról beszélve, jól éreztem magam a hétvégén. Úgy gondolom, hogy megmutattuk, hogy újra megvan az a tempó, ami korábban, és a saját teljesítményemmel is elégedett lehetek. Várom már a nyári szünetet, hogy pihenjek kicsit, kitisztítsam a fejem, és aztán jön a hazai futamom, Spában.” – zárta a belga.

Gil de Ferran, a McLaren sportigazgatója nagyon pozitívan élte meg a Magyar Nagydíjat, de sajnálja Vandoorne balszerencséjét. Kiemelte a csapat erőfeszítéseit is.

„Nagyon pozitív napot zártunk. Mindkét autóban megvolt a jó sebesség, és közel voltunk ahhoz, hogy mindkét pilótánkkal pontot szerezzünk. Természetesen sajnáljuk, ami Stoffellel történt, aki jól vezetett, de meg kellett állnia váltóhiba miatt.” – nyilatkozta de Ferran.

„Fernando szokás szerint tökéletesen ment, jókor volt agresszív, és jól kezelte a gumikat. Bár nekünk kellett ajándékot adnunk neki a születésnapjára, de ő ajándékozott meg minket pontokkal! Gratulálnom kell a bokszutcai csapatunknak, kiválóan és nagyon keményen dolgoztak, annak ellenére, hogy nagyon sok versenyhétvégénk volt kevés időn belül. Mindenkinek kellemes szünidőt kívánok, alig várom, hogy újrainduljon a szezon, és remélhetőleg előre is tudunk lépni.”