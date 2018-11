Arrivabene: Hamis híreket terjesztenek rólunk, hogy destabilizáljanak minket

A csalódás ellenére, miszerint nem tudtátok megnyerni az egyéni VB-címet, sikerült 6 futamot nyernetek idén. Úgy gondolod, sok mindent átmenthettek a 2018-as szezonból?

„A Ferrari 2008 óta képtelen volt legalább 6 versenyt megnyerni egy szezonon belül, tehát ez egy jó eredmény. Sokan elfelejtik, hogy Enzo Ferrarinak a konstruktőri bajnoki cím volt a legfontosabb, ugyanúgy, ahogy Frank Williamsnek és Ron Dennisnek is.”

„Ezt nem azért mondom, mert Lewis tudta megnyerni az egyéni címet, hanem azért, mert egy autógyártó cégnek nagyon fontos a csapatbajnoki cím is. Tudjuk, hogy nehéz lesz megszerezni, mivel 2 futamunk maradt arra, hogy ledolgozzuk az 55 pontos hátrányunkat, de az egész csapat koncentrált és kompakt, Sebastian pedig kiválóan vezetett Mexikóban.”

A szingapúri, szocsi és suzukai negatív periódust már maga mögött tudja a Ferrari?

„A Mexikói Nagydíjon Sebastian és Kimi is biztosított arról, hogy meg akarják szerezni a konstruktőri trófeát, az asztal körül ülő mérnökök pedig nagyon motiváltnak tűntek. Remek érzés volt, mert annak ellenére, hogy pár órával azelőtt vesztettük el az esélyünket az egyéni VB-címre, az egész csapat motivált maradt. Megpróbáljuk…”

Megerősíthetjük azt, hogy Maurizio Arrivabene lesz a csapatfőnök és Mattia Binotto a technikai igazgató?

„Tisztázzuk ezt egyszer, s mindenkorra. A Mattia ügyéről szóló hírek nem valósak, ezeket azért híresztelik, hogy megingassák a csapatunk stabilitását, problémát generálnak olyan dolgokból, amik nem problémák. A szezon során többször próbáltak destabilizálni minket, néha a versenyzőkről, néha a technikai emberekről terjesztettek valótlan dolgokat. Az én pozíciómról pedig Camillerit kell megkérdezni.” – mondta mosolyogva Arrivabene.

Vettelt és Leclercet is jól ismered. Szerinted jó párost fognak alkotni jövőre?

„Abszolút. 2016 óta ismerem Charles-t, egy remek srác, nagyon tehetséges, ezt pedig idén is bizonyította. A jövő évi cél az lesz, hogy tapasztalatot gyűjtsön. Nagyon fontos, hogy végig koncentrált maradjon, és tanuljon Sebastiantól.”

„Nagy lehetőség számára, hogy csak annyit kérünk tőle, érjen célba a versenyen és végezzen minél előrébb. Fontos, hogy ellesse a trükköket Sebastiantól és szivacsként szívja magába az újdonságokat.”

Mit tanultál a 2018-as évtől?

„Voltak fenomenális és kevésbé jó pillanataink is, de nem lenne szerencsés ujjal mutogatni. Még jobban megtanultam, hogy csapatként együtt nyerünk, együtt vesztünk, voltak hibáink Vettel és a csapat oldaláról is, de tanulnunk kell a hibáinkból, nem a másikra mutogatni.”

„Suzukában voltam először mérges csapatfőnökként, ami nem rossz, tekintve, hogy már 3 és fél éve ezt a pozíciót töltöm be. Ha rosszul alakulnak a dolgok, akkor ott vagyok a csapatnak, ahogy mindig is mondtam, ha pedig mindenki elégedett, akkor a pódium alatt éneklem a himnuszt és tapsolok. Talán egyszer még a dobogóra is fel fogok állni, de még sokan vannak előttem, akik ezt jobban megérdemlik, mint én.”

Néha úgy tűnt, hogy Vettel nem tud megbirkózni a rá helyeződő nyomással…

„Raikkönen és Vettel számos dologban hasonlít egymásra, viszont míg Kimivel néha kicsit többet kell beszélni, addig Sebastian esetében az a fontosabb, hogy érezze a csapat támogatását. Seb nagyon szomorú volt a Monzában történtek miatt, azért kísérelte meg azt a manővert, hogy elégedetté tegye a szurkolókat. Az sem segített rajta, hogy az azt követő futamokon gyengébb volt a kocsink.”

Egyelőre nem tudni, hogy 2020-tól ki lesz az F1 gumibeszállítója. Mit gondol az ügyről a Ferrari?

„Ez az ügy a Liberty kezében van. Sok ideje dolgozunk a Pirellivel, voltak jobb és rosszabb időszakok is, de az év folyamán mindig egyre jobbá váltak. Szerintem nem tűnik jó ötletnek, hogy mindent kihajítsunk az ablakon, de a döntés nem a mi kezünkben van.”

Milyen területeken lehet erősebb a Mercedes a Ferrarinál?

„Néhány területen ők járnak előrébb, néhány területen pedig mi. De azt gondolom, hogy leginkább a győzelem „szokása” hiányzik a mi oldalunkról. A Mercedes számára egy kettős győzelem majdhogynem megszokott, amíg ez nálunk továbbra is egy különleges esemény. Ezzel tisztában kell lennünk, és nem szabad félnünk a győzelemtől. A teniszben ezt úgy hívják, hogy „il braccino”. Ez az a rész, amikor már közel vagy a célod eléréséhez, de megijedsz tőle. Bíznunk kell magunkban és szokásunká kell tennünk a győzelmet.”