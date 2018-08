A legnagyobb különbség a MotoGP és az F1 között

Mintegy ajándékként a főszponzortól, a Red Bulltól, a két spanyol versenyző, Marquez és Pedrosa is lehetőséget kapott arra, hogy egy modern F1-es autót, egy Toro Rossót vezessenek a spielbergi pályán, ahova a hétvégén a MotoGP világa is látogat. Mindkét pilóta Mark Webber és Helmut Marko „felügyelete alatt” körözhetett.

A két hondás, és minden eddigi MotoGP-versenyző, akinek volt már lehetősége F1-es autót vezetni, elmondta, hogy a legnagyobb és legmeglepőbb különbséget a fék jelentette.

„Leginkább a fékezés nyűgözött le az F1-es kocsiban. A Red Bull Ringen egy MotoGP-s motorral a 200 méteres jelnél kezdek el fékezni. Az F1-es autóval viszont az 50 méteres jelnél kellett megkezdenem a fékezést. Még egy teljes teszteléssel töltött nap után sem ösztönösen vettem a kanyarokat. Azért csináltam így, mert azt mondták, hogy így kell, nem azért, mert az ösztöneimre hallgattam.” – magyarázta a MotoGP világbajnoki éllovasa, Marc Marquez.

„Főleg az első három kanyarban és hajtűnél óriási a különbség a MotoGP motor és az F1-es autó között.” – tette hozzá Pedrosa.

A pilóták véleményét az F1-be és a MotoGP-be is beszállító fékgyártó, a Brembo is alátámasztja.

A legagresszívebb féktávok az első három kanyarban találhatóak. Az 1-es kanyarban egy MotoGP-s járgány 320 km per óráról lassít le 97 km per órára úgy, hogy a pilóta 5,2 másodpercen keresztül nyomja le a féket.

Az F1-es kocsi esetében 335 km per óráról indul a fékezés, 140 km per órára lassulnak le, és mindössze 1,8 másodpercen keresztül nyomják le a féket, ami majdnem harmadannyi idő, mint a MotoGP-s motorok esetében.

Az arányok radikálisan nem változnak a két hajtűkanyar esetében sem. Az első hajtűben a MotoGP-s motor 350 km per óráról 40 km per órára lassít 5 másodperces fékezés alatt, míg az F1-es autók 315 km per óráról 2,4 másodperces fékezés alatt 90 km per órára lassítanak.

A hármas kanyarban pedig 298 km per óráról a MotoGP versenyzők 4,1 másodpercen keresztül nyomják a féket, hogy 75 km per órára lassuljanak, az F1-es autók vezetői pedig 330 km per óránál indítják a fékezést, 2,3 másodpercig tartják lenyomva a féket és szintén 75 km per órára lassulnak.