F1: 1,4 milliárd autónak kínálunk megoldást, de el kell kerülnünk a gyártók háborúját

A Forma-1 mérnökei keményen dolgoznak azon, hogy elkészüljenek a 2026-os szezonra tervezett 100%-ban lebomló üzemanyagok prototípusaival. Mivel azonban az F1-ről van szó, egy ilyen technológiai váltás magában hordozza egy új csatatér nyílásának esélyeit is.

Ahogyan a gumiháború esetében, úgy ismét megvan az esélye annak, hogy a gyártók egy drága fejlesztési versenybe keverednek egymással, azonban ez komolyan veszélyeztetné az F1 tervét, hogy az utcai autók számára is releváns megoldást kínáljanak – amely az aktuális hibrid motorokkal, különösen a hővisszanyerő rendszerrel nem sikerült.

Ennek érdekében az F1 2026-tól már nem az átfolyó üzemanyag mennyiségét fogja óránként 100 kg-ban korlátozni, hanem a felhasználható energiamennyiséget fogják 3000 megajoule/órában korlátozni.

Symonds szerint ennek ellenére továbbra is megvan az esély arra, hogy végül az egyik üzemanyaggyártó jobb üzemanyagot állít elő, de hozzátette, hogy fontos, hogy a végterméket, nem pedig a módszertant korlátozták.

„Rengeteg tényező van még az energiamennyiségen kívül jóvá tesz egy üzemanyagot, mint az illékonyság, a láng sebessége” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak

„Ha a politikusok is így gondolkodnának, amikor a karbonsemlegességről beszélnek, és hagynák, hogy a mérnökök határozzák meg a legjobb módszert, talán ma jobb hely lenne a világ.”

Symonds szerint így is elegendő szabadságot biztosítottak az olajcégeknek, akik az utcai közlekedésben is kamatoztathatják az F1-es programban szerzett tapasztalataikat.

„Nagyon óvatosan kellett megfogalmaznunk a szabályokat, hogy lehetővé tegyük a különböző gyártási módokat. Még senki nem tudja, hogy melyik a legjobb. A szabad verseny pedig szerintünk hozzájárul majd ahhoz, hogy a lehető legjobb terméket tegyük elérhetővé a lakosság számára a 2020-as évek második felétől. Csak képzeljék el, hogy 1,4 milliár autónak kínálhatunk megoldást, amelyek az atmoszféra megsemmisítése nélkül maradhatnának az utakon.”

„Ezekhez az üzemanyagokhoz nem is kellenek ritkaföldfémek, nem kell gyermekeket dolgoztatnunk olyan bányákban, amelyek egyes akkumulátor gyárakat látnak el nyersanyaggal. Életképes párhuzamos megoldást kínálhatunk a villanyosítás mellett.”

„Ez nem azt jelenti, hogy ez lenne a legjobb és az egyetlen megoldás. Ugyanakkor egyértelmű, hogy megéri foglalkozni ezzel a területtel, ezért is kezdett el megint az EU is foglalkozni vele. Ez egy olyan opció, amellyel az F1 is hozzájárulhat a társadalom fejlődéséhez.”