Ezzel töltötte a nyári szünetét Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sivatagi elvonulást tart az F1 nyári szünete alatt, a hétszeres világbajnok a nomád életmódot választotta és a lóerőket teveerőre cserélte, hogy átevickéljen a marokkói sivatag hatalmas dűnéin.

A púpos hátasa mellett büszkén pózoló, jövőbeni Ferrari-versenyző Instagram-posztjában emlékeztet mindenki, hogy néha lassítani kell, hogy az ember fel tudjon töltődni: „Már második éve vagyok olyan szerencsés, hogy Afrikában utazhatok a szünet alatt.”

„Először teljesen eltöltött az, hogy mennyire gyönyörű és gyógyító erejű tud lenni ez a világ és ez az út sem más ilyen szempontból. Ahogy legutóbb is, most is egyre békésebben érzem magam, ahogy telnek a napok.”

„Marokkó volt az első megálló, szavakkal nem lehet leírni ezt az élményt, de remélhetőleg a képek meg tudják közelíteni. Még mindig rengeteget kell látnom és tanulnom” – írja a hétszeres világbajnok, akiknek képeit alább tekinthetitek meg, míg itt olvashattok Kyle Larson NASCAR-bajnok merész kijelentéséről Max Verstappennel kapcsolatban.