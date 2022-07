Ezzel lepte meg Russellt Wolff a Mercedesnél

Christian Horner és Toto Wolff előszeretettel zrikálják egymást, a brit pedig elsősorban azt szereti kollégája orra alá dörgölni, hogy nem az autósport világából érkezett.

Azt persze kevesebben tudják, hogy mielőtt 2009-ben a Williamsnél kezdett volna el dolgozni, 1993-ban és 1994-ben az osztrák és a német Formula Ford szériában versenyzett, és sikerült megnyernie a nürburgringi 24 órás versenyt is a kategóriájában.

Ezt követően az olasz GT-bajnokságban és az osztrák ralibajnokságban is elindult, 2009-ben pedig körrekordot állított fel a Nordschleifén egy Porsche RSR-rel.

George Russell 2015-ben csatlakozott a Mercedes juniorprogramjához és egy prezentációt kellett előadnia Wolffnak, miért érdemes alkalmaznia, három Williamsnél töltött évet követően pedig idén megkapta a lehetőséget a csapatnál.

Az Ezüst Nyilak számára nehezen kezdődött a 2022-es szezon, az előző nyolc év konstruktőri bajnoki címét követően idén nincsenek harcban sem a csapat-, sem az egyéni vb-címért, ráadásul az új aerodinamikai kialakítású autójuk sokáig szenvedett a delfinezéstől.

Az elmúlt hetekben azonban némi javulás figyelhető meg a csapatnál, amiben nagy szerepet játszott Toto Wolff személye is. Russell most arról beszélt, mennyire meglepte, hogy a csapatfőnök a sport technikai oldalához is nagyon jól ért.

„Sosem voltam igazán tisztában azzal, mekkora a technikai tudása, de most már teljes mértékben részt vesz az összes ilyen megbeszélésen és tényleg próbálja az egész csapatot hajtani. A szíve mélyén egy igazi versenyző“ - mondta Russell a Beyond the Grid podcastben.

„Inspiráló és motiváló, mindenki számára világos, hogy nagyszerű vezető. Érti a technikai oldalt, de képes racionálisabban szemlélni a dolgokat. Képes a helyes kérdéseket feltenni, ami sokat segít“ - folytatta a brit.

Russell azt is elárulta, akkor kezdett el igazán összekovácsolódni Wolff-fal, amikor a szezon előtt elutaztak Ausztriába egy jeges vezetésre. „A nap hat órakor ért véget, Toto és én viszont maradtunk kilencig.“

„Koromsötét volt, de volt világítás a kis raliautón. Ment vele néhány kört, én voltam az utasa. Elővettem a telefonomat, elindítottam a stopperórát, aztán cseréltünk“ - árulta el a versenyző.

„Hogy őszinte legyek, eléggé meglepett az elkötelezettsége és a tempója amit mutatott. Valószínűleg többször hibázott mint én, de erős volt a sebessége és így új oldaláról ismertem meg“ - tette hozzá Russell.

