Ezzel az egyszerű szabályváltoztatással lehetne ismét izgalmassá tenni a Monacói Nagydíjat

Mivel az F1-es autók már hosszú évek óta csak egyre nagyobbak és nehezebb lettek, ezért világos, hogy azok már kinőtték a híres utcákat, és nem tudnak olyan izgalmas csatákkal és futamokkal szolgálni, mint egykoron. Gyakran előkerül az az ötlet, hogy változtatni kéne a pálya mostani vonalvezetésén, mert kellene egy rendes előzési pont.

Egy gyakran előkerülő ötlet az lenne, hogy az autók a Portier-nél nem jobbra, hanem balra fordulnának, és egy ideig a part mentén haladnának, majd pedig visszafordulnának egy jóval hosszabb, esetleg DRS-sel támogatott egyenesre, hogy aztán a sikánnál meg lehessen próbálni az előzést.

Amikor a pálya esetleges átalakításáról kérdezték, Christian Horner így felelt: „Monaco egyre jobban terjeszkedik, szóval szerintem ez olyasmi, amit a Forma–1-gyel közösen meg kéne vizsgálni, mert annyira klassz ez a hely. Hatalmas történelme van, de minden fejlődik. Az autók már annyira nagyok. Szinte kétszer akkorák, mint 10 éve, szóval ezt közösen, a promóterrel együtt meg kéne nézni, hátha ki lehetne alakítani egy előzési lehetőséget.”

A drasztikus változások azonban nem feltétlenül jelentenék azt, hogy jobb lenne a versenyzés. A modern F1-ben amúgy is nagyon nehéz előzni, és sok más pálya is van – elég csak megnézni Imolát –, ahol szintén nincs sok előzésre alkalmas hely. Az idei Monacói Nagydíj pedig különösen amiatt fulladt vonatozásba, mert a futam elején jött a piros zászló.

Ezzel lényegében egy kiállások nélküli gumispórolós versennyé alakult át az egész, ahol mindenki próbált annyira lassan menni, hogy biztosan ne kelljen kiállnia a bokszba új gumikért. George Russell is elismerte, hogy semmi értelme nem volt gyorsabban menniük, mert azzal csak a verseny végét tették volna nehezebbé saját maguk számára.

Persze nem Monaco volt az első eset, ahol a korai kerékcserék után mindenki csak az abroncsok beosztására törekedik, ezért az is világos, hogy a jobb futamokhoz több kiállás és eltérő gumitaktikák kellenek. Monacóban viszont erre nem sok esély van, hiszen a pálya alig terheli a gumikat, így egy szett Pirellivel az egész futamot teljesíteni lehet, az elévágás pedig nem túl hatékony.

Lewis Hamilton is arról beszélt a leintést követően, hogy a gumik jelentik a fő gondot. Azok túl kemények erre a pályára, így talán jobb lenne, ha kötelező kerékcseréket vezetnének be. Persze ennek is megvannak a maga hátrányai, és egyesek talán úgy gondolnák, hogy ez már túl mesterkélt, és megfosztja azokat az autókat és pilóták egy lehetséges előnytől, akik jobban bánnak az abroncsokkal.

Russellnek azonban volt egy másik javaslata, ami logikusabbnak tűnik: „Mi lenne, ha csak lágy gumikat hoznánk ide? Az nem bírná az egész versenyt. Lehet, hogy kétszer is ki kéne állnod. Lehet, hogy valaki megpróbálná eggyel. Ha az egész hétvégét lágyakon futnánk, az szerintem sok problémát megoldana.”

És a britnek valóban igaza van. Ha csak a lágy lenne elérhető Monacóban, azzal meglepő módon több taktikai lehetőség lenne a mezőnyben, mert lehet, hogy valaki az elejétől mindent beleadna, mert úgy véli, a kiállásokkal és a friss gumik jelentette előnnyel gyorsabban tudná teljesíteni a futamot, mint a lassú, de biztos körözgetéssel. Ez pedig eltérő gumiélettartamokat idézne elő, ami papíron segíthetné az előzések létrejöttét is, miközben az elévágás is erősebbé válna.

A csapatok agresszívebb taktikákkal állhatnának elő, és mindenki tisztában lenne azzal, hogy nincs olyan keverék, amellyel el tudnak menni a futam végéig. Ehhez a változtatáshoz ráadásul nem kéne milliókat költeni a pálya átalakítására, szimulációkra és egyéb dolgokra. Egyszerűen csak mindenkinek el kéne fogadnia ezt a szabálymódosítást erre az egy futamra.

Monaco varázsa továbbra is megvan, ha a hétvége hangulatát, a körítést és minden mást nézünk, a vasárnapi események viszont túl sokszor fulladtak már unalomba ahhoz, hogy ne próbáljanak meg valami mást csinálni. És ebből a szempontból remek változtatás lehetne, hogy kizárólag lágy abroncsokat visznek a hercegségbe.

