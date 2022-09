Ezzel a világhírű holland lemezlovassal pózol az Instagramon Max Verstappen – kép!

Ausztria óta Verstappen megállíthatatlan, az a futam pedig még július elején volt, most pedig már szeptember közepén járunk. A Red Bull világbajnoka sorozatban öt futamot húzott be, legutóbb pedig a Ferrari szentélyében, Monzában diadalmaskodott.

Előnye a bajnokságban szinte már ledolgozhatatlan, sőt akár Szingapúrban már bajnokká is koronázhatják, ha a csillagok összeállnak a holland számára. Az idei eddigi tizenhat futamból tizenegyet megnyert, előnye pedig 116 pont Charles Leclerc-rel szemben.

Verstappen nem él óriási életet a közösségi médiában, de azért néha-néha oszt meg tartalmakat ő is. Most egy Martin Garrix-szel készített közös fotó, jobban mondva kettő került terítékre. A holland nem fűzött hozzá megjegyzést, de az jól látható, hogy ekkor is épp menetelben volt valahova, így csak pár szót váltott a pihenő Garrix-szel.

A következő fordulóig van bőven ideje pihenni a hollandnak is, azonban az egyik fő feladata az lesz, hogy megtalálja a motivációját a szezon hátralévő részére, ugyanis az már biztosan nem lesz olyan kiélezett, mint volt tavaly a Lewis Hamilton elleni epikus bajnoki csata lezárásakor.

