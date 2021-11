Ezzel a különleges sisakkal fog versenyezni Hamilton Katarban

Lewis Hamilton gyakran hangoztatja az emberi jogokkal kapcsolatos aggodalmait, azonban sok kritika érte nemzetközi és hazai körökből is, hogy nem egyformán foglalkozik az összes országgal, ahol versenyzik a Forma-1.

Erre reagálva a csütörtöki sajtónapon felszólította a Forma-1-et, hogy vegye figyelembe a versenyt rendező országok kétes ügyeit, és ne hunyjon szemet az emberi jogokkal kapcsolatos problémáikon annak érdekében, hogy egy felelősségre vonás esetén ne kelljen magyarázkodnia az F1-nek.

Hamilton azt is hozzátette, hogy ő, mint versenyző egyedül csak annyit tud tenni, hogy felhívja a problémákra az emberek figyelmét, hogy azok nagyobb figyelmet kapjanak.

Az F1 első Katari Nagydíján pedig Hamilton úgy döntött, hogy a sisakját szivárványszínekbe öltözteti, hogy felhívja a világ figyelmét arra, hogy Katarban akár még most is kiszabhatnak börtönbüntetést, vagy az iszlám jog értelmében akár ki is végezhetik azokat, akik felvállalják a homoszexualitásukat.