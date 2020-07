Vettel ugyan legyőzte Leclerc-t a Magyar Nagydíjon, sejtette, hogy kört kaphatnak

Sebastian Vettel egy egész jó futamot ment a Magyar Nagydíjon, de ez is csak egy gyengébb pontszerzésre volt elegendő számára a Hungaroringen. Ugyanakkor csak 1 világbajnoki pontja volt a verseny előtt.

A Ferrari is bizakodó lehetett az eső miatt, ami végül nemigazán befolyásolta az eseményeket. Az olasz gyengeségei kevésbé jöttek ki a Hungaroringen, de így is csak egy autóval szereztek pontot a magyar versenyen.

Vettel és Leclerc már taktikán voltak, a monacói húzta a rövidebbet a lágy gumikkal, addig a német a közepes tappancsokon ment tovább. Végül a 6. helyen ért célba, mellyel összességében elégedett lehet, közvetlen Alexander Albon és Lance Stroll mögött.

Vettel a német RTL kérdésére arról is beszélt, hogy mi volt a véleménye a bokszhelyzetről. „Nem hiszem, hogy valami rosszul ment volna, de nagyon kevesen léptek be a bokszba abban a körben. Ez sok időbe került. Talán gyorsabbak is reagálhattunk volna.” - mondta Vettel a korai kiállásról.

Vettel jelenleg nem tudja, hogy mik lehettek volna még a lehetséges opciók, esetlegesen a kiállások változtatásával, de nem zsörtölődik ezen. Ugyanakkor rendeben van ez. Az első etap volt talán az, amiből a legtöbbet hozhattuk volna ki.”

„Általánosságban azonban kicsivel többet reméltem, de viszonylag korán mentünk be, és a gumik a végére elég kopottak voltak. Természetesen szerettem volna, ha a végén kicsit többet érünk el, de jelenleg számunkra ez lehetséges.”

Vettel a Sky Italiának is mondott pár szót. „A Mercedes erőssége nem volt meglepő számomra. Már a verseny előtt egyértelmű volt, hogy kört kaphatunk. Ez egy olyan nap volt, amikor az ötödik helyen végezhettem volna, nem előrébb.”

„Visszatértünk a normális helyzetbe. Az első verseny Ausztriában volt egy anomália, míg a második futam nem sikerült.”

Vettel a brit Sky-nak ugyancsak megerősítette, hogy az egyensúly valóban nem volt elég jó. „Igen, kiábrándító, de dolgoznunk kell rajta, és hogy őszinték legyünk, volt valami baj a versenyen, mert az autó egyszerűen nem volt olyan, mint az időmérőn, de még olyan sem, mint a pénteki napon.”

„Meg fogjuk vizsgálni az adatokat, hogy mi ment rosszul. Nagyon nehéz volt vezetni az autómat. Mindig megpróbálom motiválni magamat és a környezetemben lévő embereket, és nem hiszem, hogy olyan messze lennénk a Racing Pointól. Dolgoznunk kell, és mindent megtennünk, amit csak lehet.”

