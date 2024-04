Ezúttal Norris kritizálta a Forma-1 "egészségtelen" versenynaptárát

A Forma-1 2024-es menetrendje a történelmének leghosszabbja, 24 versenyhétvége van, hat közülük sprinttel, azaz összesen 30 alkalommal versenyeznek. A következő évi naptár ugyanígy néz ki. Norris elárulta, nem igazán nagy rajongója a sprintformátumnak és aggódik a sok versenynek a csapattagokra való hatásáról:

„Mindig is a régi, eredeti versenyformátum tetszett jobban, azon nőttem fel, mindig is az tetszett. Tetszik, hogy azonnal érzem a nyomást, szóval az, hogy csak egy szabadedzés van az időmérő, magában, tetszik. Szerintem kevesebb esély van így tökéletesíteni a beállításokat, szóval ebből a szempontból működik.”

„A fő probléma azonban, hogy mekkora terhet rak a mérnökökre és a szerelőkre. Nekünk, pilótáknak, őszintén, nem nagy dolog. Nem hiszem, hogy mi panaszkodhatunk. A több száz szerelő és mérnök, akik rengeteget utaznak, hogy itt legyenek, viszont igen. Nekik ez egészségtelen és fenntarthatatlan.”

„Ez nem nekünk probléma, szóval nem minket kéne kérdezni. A csapat többi tagjára kellene figyelni. És szerintem ez az igazi korlátozó tényező, nem az, hogy nekünk túl sokszor kell autóba ülni, mert nekünk ez rendben van, őket kellene prioritásként kezelni.”

Max Verstappen is javulásként értékelte az új sprintformátumot, de a versenynaptár terhelését már túl soknak tartja: „A sprintformátum szerintem jobb volt, hogy úgy mondjam, egyenesebb. De azért nem kell túltolni.”

„Eleve 24 verseny van egy évben, meg hat ezekből a sprintekből is. Értem én, gondolom több a pénz és többen nézik a TV-ben. De emellett több stressz is a szerelőknek és ilyenek, hogy mindent, mindig tökéletesen csináljanak. Szóval oké, most még elviseljük, de ebből ne az jöjjön, hogy akkor lesz 12 egy évben, mert annak meglesz a káros hatása mindenkire.”

