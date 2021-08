Ezt várja a Pirelli a gumik terén az idei Belga Nagydíjon

2019-ben még a skála legkeményebb gumijait választották, de aztán tavalyra módosították, mivel látták, hogy a mezőny legnagyobb része szinte csak a közepeseket és a lágyakat használta akkor.

Spa-Francorchamps sokak egyik kedvenc helyszíne a naptárban, és ez nem véletlen, hiszen az Ardennekben elterülő hét kilométeres aszfaltcsík igazán lendületes, tele gyors és közepesen gyors kanyarral, miközben a sok szintkülönbség miatt igazi hullámvasutazásnak érződik a száguldás.

Ezen tulajdonságok viszont jelentős terhet rónak a gumikra, és a korábbi években már több defektet is láthattunk. A Pirelli ezt persze szeretné elkerülni, és ebben segítségükre lesznek a Silverstone óta használt megerősített szerkezetű abroncsok is.

A tavalyi Belga Nagydíjat Lewis Hamilton nyerte egy egykiállásos taktikával, és hasonlóan választott Valtteri Bottas és Max Verstappen is. A közepesekről egy biztonsági autós fázis során keményekre váltottak, és már nem is kellett kijönniük a futam végéig.

A tavalyi évhez képest még annyi különbség van, hogy most elöl minimális, 0,5-es csökkenés van az előírt minimum guminyomást illetően, ami ebben az esetben 24 psi-t jelent. A hátsókét viszont egy egész psi-vel növelte az olasz beszállító, így a tavalyi 21 helyett most 22 psi lesz a betartandó nyomásérték.

Mario Isola, a Pirelli F1-es főnöke így fogalmazott az esemény kapcsán: „A Belga Nagydíj egy hónapon belül már a harmadik látogatásunk lesz Spába, de teljesen eltérő kontextusban. Nemrég ugyanis itt voltunk a Spái 24 órás viadal, aztán pedig a Ypres Rally keretében is, most pedig következik az F1-es futam.”

„A helyszín kihívásai jól ismertek, főleg az időjárás tekintetében, ráadásul a gumikra is komoly teher nehezedik. Legutóbb a top három a közepeseken kvalifikált a versenyre, hiába volt jelentősen jobb a lágyak tapadása, ez a keverék azonban több menedzselést igényelt, ezért nem bizonyult jó versenyguminak.”

Azt azonban még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen körülmények lesznek idén, így könnyen lehet, hogy a 2020-astól teljesen eltérő stratégiákat is láthatunk majd, arról nem is beszélve, hogy ha jön az eső, akkor amúgy is borul majd minden előzetes számítás.

