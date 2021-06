Ezt tanácsolta Jos Verstappen Schumacher anyukájának

Verstappen már régóta közel áll a Schumacher családhoz, hiszen ő és Michael Schumacher csapattársak is voltak a Benettonnál 1994-ben. Miután a hétszeres bajnok fia teljesítette első szezonját az ADAC Formula 4-es bajnokságban még 2015-ben, ahol egyébként tizedik lett, fontos volt, hogy fejlődni tudjon, ha fentebb akart lépni.

Ekkor jött be a képbe Verstappen, aki segítséget nyújtott nekik. „Beszéltem Corinnával, miután Mick teljesítette az első szezonját az F4-ben, és megkérdezte tőlem, hogy milyen irányba kellene elindulnia a fiának” – mondta a holland a sport1.de-nek.

Végül azt tanácsolta a családnak, hogy váltsanak a Prema Powerteamre, „mert ők voltak a legjobbak akkor a Formula 4-ben és a Formula 3-ban. És ezt is tették.” A csapatváltással aztán a sikerek is jobban kezdtek jönni, hiszen a következő évben Schumacher már számos futamgyőzelmet szerzett, miközben egyszerre ment az olasz és a német F4-ben.

A második helyen végzett mindkét bajnokságban, majd pedig továbbra is a Premánál versenyzett egészen F1-es karrierje kezdetéig. Az olasz csapat autója volt alatta, amikor megnyerte a Formula 3 Európa-bajnokságot, majd két évre rá az F2-t is.

Ugyan a Forma–1-es karrierjének kezdete elég nehézre sikerült, hiszen egy versenyképtelen autóban ül, és csak a csapattársa ellen harcolhat, Verstappen szerint így is jól alkalmazkodott, és megmutatta, hogy helye van a királykategória mezőnyében.

„Mick jó munkát végez, az autót viszont nehéz vezetni. Idén sokat fog tanulni, jövőre pedig teljesen új szabályok jönnek. Időt kell neki adni. Jövőre szerintem a Haast még jobban támogatni fogja majd a Ferrari. A színfalak mögött már most is igazán kemény munka folyik. Jobb, mint Mazepin, kevesebbet forog, a médiát is jobban kezeli.”

