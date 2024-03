Ezt tanácsolta a Ferrari csapatfőnöke Bearmannek

Bearmant azután hívta be a Ferrari, hogy a spanyolt vakbélgyulladás miatt kórházba kellett vinni. A 18 éves versenyzőnek a Prema Formula-2-es ülését kellett otthagynia és csak a harmadik szabadedzésen szerepelt, mielőtt az időmérőn a mélyvízbe ugrott volna.

Magabiztos teljesítménye jó benyomást keltett és éppen, hogy lemaradt a Q3-ról, végül a 11. helyről indulhat. Elmondása szerint Vasseur arra kérte, hogy óvatos legyen: „Fred nem mond sokat, de amit mond, azt komolyan gondolja.”

„Egyértelművé tette, hogy fokozatosan, lépésről lépésre kell építkeznem és próbáljak ne hősködni. Főleg a harmadik szabadedzés után, ami már eleve jól sikerült, az volt a cél, hogy ezt a teljesítményt tartsam és fokozatosan építsek rá.”

Arról, hogy bemutatkozott a sportág leghíresebb csapatánál – ő az első pilóta aki ezt elmondhatja magáról Arturo Merzario 1972-es debütje óta – így nyilatkozott: „Együtt álltak a csillagok. Nagyon gyors előrelépés ez a karrieremben.”

Elismerte, kicsit frusztrálta, hogy a Q2 végén az első körét nem tudta hibátlanul hozni és ezzel nem tudott továbbjutni az utolsó szakaszba: „Szerintem elsősorban a második kör volt az, amivel buktam a dolgot.”

„Az első köröm kicsit zűrös volt a harmadik szektorban, ott sok időt veszítettem és a gumik már nem voltak a legjobbak a második körre, szóval ezt elszúrtam. Úgy éreztem, hogy a második kör elég jó volt. Annyira kicsik a különbségek, itt-ott látok egy pár ezredet elúszni, de ez ilyen. Nagyon kicsi a határ.”

Arra a kérdésre, hogy a futamon is visszafogottabb lesz-e, úgy felelt: „Pontosan ez a célom. Hiba nélkül építkezni. Eljutni a végére, kimaradni a vérontásból és tapasztalatot szerezni, remélhetőleg a végén pontokat hozva.”

„Nagy előrelépés ez az F2-höz képest fizikai szempontból, de mindig készen állok arra, hogy bemutatkozzak, ezért edzek, hátha lesz lehetőség a Forma-1-ben, most pedig adódott is egy. Remélhetőleg jó munkát végzek és lesz is értelme.”

Bearman amiatt sem aggódik, hogy a két dzsiddai verseny kihagyásával veszélybe kerülhet F2-es bajnoki törekvése: „Azért vagyok az F2-ben, hogy az F1-be kerüljek, nem? Szóval ha már van egy ilyen esélyem, nem fogom kihagyni. Szerintem, ha az F1-ben jó hétvégém lesz, az többet mond rólam, mintha futamot nyernék vagy pole-t szereznék az F2-ben. Ott már megvolt a munka fele, remélhetőleg most hozok pár pontot és megmutathatom, mire vagyok képes.”

