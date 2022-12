Ezt tanácsolja Ricciardo Piastrinak

A McLaren második ülésében a Forma-1-ben ausztrál váltott ausztrált: 2023-ban Lando Norris mellett már nem a teljesítménye miatt korán kitessékelt Daniel Ricciardo szerepel majd, hanem a fiatal tehetség Oscar Piastri, akit úgy hozott el a csapat az Alpine-tól, hogy az még a két csapat ügyvédeit is megmozgatta.

A Méhészborz nem neheztel fiatal honfitársára, aki gyakorlatilag kitaszította őt a 2023-as rajtrácsról, sőt, beszélő viszonyban vannak és még igyekezett tanácsokat is adni neki még mielőtt bemutatkozna a Száguldó Cirkuszban.

Ricciardo, akit nemrég hivatalosan is bejelentettek a Red Bull harmadik pilótájaként, a Forma-1 hivatalos podcastjában, a Beyond The Gridben osztotta meg gondolatait, többek között az elmúlt idényéről is.

A wokingi csapat most már csak volt versenyzője, aki azért 2021-ben Monzában csak futamgyőzelemre vitte a McLarent kilenc év után, az interjúban is arról beszélt, hogy Piastrinak csak a vezetéssel szabad törődnie és nem hagynia, hogy a külső tényezők túl nagy terhet rakjanak a vállára.

„Csak menjen és vezessen. Tudom, hogy ez egy nagyon lusta válasznak hangzik, de tényleg csak ennyi: menjen és vezessen. Tanuljon, szívja magába az információt, de vezessen. És ne tegye túl magasra a mércét magának.”

„Ha az ember végül jobban teljesít, mint várta, az nagyszerű, de egyszerre csak egy versennyel szabad foglalkozni. Amíg az ember tanul és észreveszi, hogy minden egyes versennyel fejlődik, addig ez az egyetlen dolog, amit kérhet magától.”

