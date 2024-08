„Ezt nem láthatod a tévében, de Max már csak ilyen!”

Max Verstappenről tudni lehet, hogy nagyon szívesen tölti az idejét szimulátorozással, a virtuális világban pedig a Team Redline csapatát erősíti, és színeikben már számos győzelmet aratott.

Az új, Verstappenről szóló dokumentumfilmben, az Off the Beaten Trackben a Redline csapatmenedzsere, Atze Kerkhof mesélt arról, hogy Verstappen az F1-es versenyhétvégéken is próbál minél többet segíteni nekik a megfelelő beállítások megtalálásában:

„Hozza a laptopját, és az F1-es hétvégéken a szabadidejében a kontrollerével vezet, hogy segítsen a csapatnak a beállításokkal. Ő már csak ilyen. Ezt nem láthatod a tévében, de a srác minden falon átmegy, hogy segítsen a versenyzői családjának” – mondta a csapat menedzsere a háromszoros világbajnokról.

Eközben a Holland Nagydíj menetrendje itt érhető el, míg a német sajtó szerint az Aston Martin riválisa is beszállt a Newey-ért folyó harcba.