Ezt mentené át az idei szezonból a már „100%-ban” 2022-re koncentráló Alfa Romeo

Annak ellenére, hogy versenytávon a 2021-es szezon első felében jobb autóval rendelkeztek a Williamsnél, az Alfa Romeo mégis csak 3 pontot szerzett – lehetne 5 pontjuk is, azonban Imolában Kimi Räikkönent hátrasorolták a verseny újraindítását megelőző káoszban tett szabálytalan mozdulataiért.

A Williams hungaroringi pontszerzése után a „senki földjére” kerültek a konstruktőri bajnokságban, ahonnan nehéz lesz elmozdulniuk egy hasonlóan kaotikus verseny nélkül.

A fejlesztési versenybe már nem fognak visszaszállni, miután januárban nekik is meg kellett hozniuk a stratégiai döntést, hogy milyen mértékben osztják meg az erőforrásaikat a 2021-es és a 2022-es projekt között, a választás pedig egyértelmű volt, mindent 2022-re tesznek fel, azonban ahogyan azt a kihagyott hungaroringi ziccer is mutatja – ahol mindkét autójukat megbüntették bokszutcai incidensek miatt – a versenycsapat messze nem működik tökéletesen, ezzel pedig tisztában van a csapatfőnök Frederic Vasseur is.

Még több F1 hír: Alonso: Vettel neve egybeforrt a karierremmel, ez nagy kiváltság

„Nem fogunk visszamenni a szélcsatornába, és a motorok be vannak fagyasztva, de csapatként még bőven van hová fejlődnünk” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak Vasseur.

„Ha összehasonlítjuk a versenyzőinket, az egyikük az időmérőn teljesít jól, a másik pedig a versenyeken, arra van szükségünk, hogy a legtöbbet kihozzák a képességeikből. A pálya melletti munkában, az autó beállításában, és minden hasonló feladatban fejlődhetnénk még.”

„Ez különösen fontos számomra, mert az itt megtett fejlődés az, amit át tudunk vinni magunkkal a következő szezonra is. Mindenkit nyomás alatt szeretnék tartani, hogy egy közös iránnyal a szemünk előtt dolgozzunk.”

Az, hogy mennyire végzett jó munkát a háttérben az Alfa Romeo, majd csak a 2022-es téli teszteken derül ki, Vasseur azonban az eddigi csalódásokban is látja a pozitívumot.

„Versenyzőként – mert Kimi is versenyző, de az egész csapat versenyzőkből áll – természetes a frusztráció, amikor szenvedsz egy kicsit, amikor éppen, hogy a pontokon kívül végzel, amikor két körrel a verseny vége előtt még a 10. helyen voltál.”

„Ennél jobb autóra van szükségünk, de a döntést meghoztuk, ez már nem az aero részlegen fog múlni, így is vannak még területek, például a gumikezelés, ahol lehetnénk jobbak. Tökéletesen érthető a versenyző frusztrációja, amikor jobb munkát akar végezni az autóban, de számomra ez azt bizonyítja, hogy kellően motivált, szóval nincs bajom ezzel” – utalt Vasseur Kimi frusztrált silverstone-i rádióüzenetére.