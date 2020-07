Ezt látnod kell: a kaotikus F1-es időmérő összefoglaló videója

Az, amit szombaton kaptunk, valóban az igazi Forma-1-et idézte. Minden kiszámíthatatlan, lüktető és varázslatos volt. Emellett látványos is, ahogy a versenyzők küzdöttek az esőben, és azért, hogy továbbjussanak a Q2-be és a Q3-ba.

Még több F1 hír: Egy egészen lenyűgöző onboard felvétel, ahogy Verstappen kontrollálja a Red Bullt

Az FIA szabad utat adott a pilótáknak, ami egy nagyon jó döntés volt Michael Masi versenyigazgató részéről. Sok dicséretet is kapott emiatt. A mezőny is nagyon élvezte a helyzetet, független attól, hogy néha nem sokat lehetett látni a felverődő vízfüggöny miatt.

Lewis Hamilton egy „mágikus” körrel húzta be a pole-t, és más dimenzióban autózott. Ehhez a Mercedes is kellett, ami végig stabil maradt, a nagyobb eső ellenére is. A címvédő kezei között az autó pedig olyan gyorssá vált, amire nem lehetett szavakat találni.

Hamarosan elrajtol a mezőny a Stájer Nagydíjon a Red Bull Ringen, és noha a csapatok egy héttel ezelőtt is az osztrák pályán versenyeztek, egy nagyon más futam várhat ránk, tele izgalommal, fordulattal, és mindennel, amire csak szükség van egy jó nagydíjhoz.

A Forma-1 hivatalos szerkesztői elkészítették az időmérő összefoglaló videóját, amit ezen a linken keresztül érhettek el. Délután 15 óra után pár perccel pedig már a rajt előtti pillanatok részeként izgulhatunk, mert valószínűleg bőven lesz okunk erre.

Räikkönen alatt még mindig nincs egy elég versenyképes autó

Ajánlott videó: