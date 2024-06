Ezt keresi Ocon utódjában az Alpine

Ocon és az Alpine a Kanadai Nagydíj előtt jelentették be, hogy 2024 végén elválnak útjaik, miután a francia pilóta Monacóban az első körben összeütközött csapattársával, Pierre Gaslyval. Bár kettejük kapcsolatáról régóta tudni, hogy nem az igazi, amikor 2023 elején egy csapatba kerültek, megfogadták, hogy félreteszik ellenségeskedésüket a csapat érdekében.

Azonban az együtt töltött 18 hónap alatt mindkét pilóta részéről indultak villongások, ezek egyike volt a monacói összecsapás. A csapatfőnök, Bruno Famin Ocon utódja mellett Gaslyt szeretné megtartani az idei gyenge rajtjuk ellenére.

Famin a Sky F1-nek elmondta, nem az az elsődleges számára, hogy olyan pilótákat találjon, akik jóban vannak egymással, az Ocon és Gasly közötti problémák elkerülésére, hanem „profi” versenyzőket igazolni, akik hajlandóak egymással dolgozni.

„Szerintem nem a kapcsolat számít, hanem a profizmus. Profi versenyzők kellenek. Együtt kell működniük. A munkájuk része, hogy együttműködnek a csapattársukkal, és így hozzák a legjobb eredményt a csapat számára.”

Famin megerősítette, hogy tartalékpilótájuk, Jack Doohan az egyik, akit mérlegelnek a szerepre, az ausztrál fiatal Montrealban Ocon helyén ült az első szabadedzésen, bár a változékony körülmények hátráltatták őt. Doohan az Alpine régebbi gépeit teszteli a közelmúltban, van is rá ideje, mivel miután tavaly harmadik lett az F2-ben, idén szünetet tart.

A Sauber duója, Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü is szóba került a csapatnál, ahogy az Alpine WEC-csapatában szereplő Mick Schumacher, a Mercedes F1-es tartalékja, bár őt végső megoldásként tartják számon.

„Szerintem ő is egy lehetőség, Jack is egy lehetőség. Felkészítjük őt. Ausztriában tesztelt nemrég és elég komoly tesztprogramot fut, elégedettek vagyunk vele. Meglátjuk, hogy fejlődik. Ő is az egyik lehetőség a sok közül.”

Ocon maga még Kanada előtt tagadta, hogy a monacói eset után megromlott volna kapcsolata a csapattal, erről itt írtunk bővebben.