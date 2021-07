Ezt az újítást ígérte be a McLaren a Hungaroringre

A Red Bull és a Mercedes mögött ádáz csatát vív egymással a McLaren és a Ferrari is a konstruktőri bajnokság 3. helyéért, a wokingiak számára pedig aggasztó lehet, hogy az MCL35M-nek papíron egyik legjobban fekvő pályán, Silverstone-ban is kikaptak a Ferraritól Charles Leclerc 2. helye után.

A McLaren ennek érdekében annak érdekében, hogy a Ferrari előtt maradjanak a szezon végén is, egy fontos aerodinamikai fejlesztési csomaggal érkezett a Magyar Nagydíjra.

A legszembetűnőbb változtatás, hogy egy minden korábbinál, és eddig látottnál nagyobb „bumeránggal” kötik össze a pilótafülkét a bargeboard függőleges elemeivel, amely olyan nagy lett, hogy egy külön fém tartót is kapott, hogy ne deformálódjon el terhelés alatt.

A másik, kisebb vízszintes bumerángot lejjebb tolták, és a McLaren is vízszintes pikkelyeket növesztett, közvetlenül a pilótafülke mellett, amelyhez hasonló megoldást már tavaly óta használ a Red Bull.

A McLaren már az Osztrák Nagydíj előtt is újraalkotta a bargeboard vízszintes „zsalus” elemeit, azoknak jelentősen nagyobb munkája van már az outwash hatás elősegítésében, a Magyar Nagydíj előtt pedig tovább finomítottak az oldalsó légebömlőt eltakaró nagy függőleges elem alatti 5 zsalu formáján.

Eddig mindegyik elem szinte vízszintes volt, most azonban finom, egyedi hajlításokat kapott ez az 5 szárny, amely arra utal, hogy már tényleg a koncepció legapróbb finomításait végzi a McLaren.

Bár ezek a fejlesztések aprónak tűnnek, nem szabad elfelejtenünk, hogy a Williams még egy ennél is kisebb fejlesztéssel varázsolt Baku után, és George Russell már a versenyeken sem esik vissza olyan reménytelenül a mezőny végére, mint a szezon első versenyein, így a McLaren módosításai is nagy hatást érhetnek el, különösen a költségsapka korszakában, ahol már nem kísérletezgetnek a pályán a csapatok, hanem csak azokat az elemeket gyártják le, amelyekről ezerszer is meggyőződtek a szimulációk során, hogy hozzátesz valamit az autó teljesítményéhez.

Hogy ez mire lesz elég, azt hamarosan megtudjuk, azt azonban észben kell tartanunk, hogy papíron még mindig a Ferrari az erősebb a lassú kanyarokban, így a módosítás hatékonyságát csak pár verseny alatt tudjuk pontosan megítélni.