Ezt az új csomagot hozta a Mercedes Imolába

Az újratervezés révén a hátsó szárny csúcsrésze teljesen átalakult, pedig már 2024-re is teljesen megváltoztatták azt a félig leválasztott elrendezés bevezetésével. Az imolai bokszutcában pénteken látottak alapján ezt tolták új irányba.

A csúcs továbbra is a szárnyvéglap tetején ül, és továbbra is egy kiemelkedő elem választja el az alsó elemtől, azonban a itt már jobban rálóg a szárnyvéglap és a vezérsík meggyűrt találkozási pontjára, ahogy címlapképünkön látható.

Ezek a változások karöltve érkeztek a szárnyvéglap körvonalának módosulásával, a hátsó, felső negyedéből egy jóval méretesebb darabot vágtak ugyanis ki, hogy ne legyen akkora a légellenállás itt. Emellett így a csúcsrész hátsó felét is sikerült kiegyengetni.

Az új dizájn egy szélesebb alkatrészt teremthet, mely hatékonyabban együtt dolgozik a felső szárnylappal és így a szárny teljes szélességében több leszorítóerőt generál, valamint a DRS nyitásakor is javít a teljesítményen.

Mercedes F1 W15 rear detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Ha lejjebb tekintünk, az alsó szárny elrendezése is megváltozott, ez kell ugyanis ahhoz, hogy jobban együttműködjön az új hátsó szárnnyal. A csapat egy kétlapos elrendezés mellett döntött, a hagyományosabb alsó elemet egy jelentősen megdöntött felső lap egészíti ki, mely így a közepe felé is nagyobb leszorítóerőt generál. Viszont mindenképpen átgondolták, hogy ez hogyan oszlik el majd, erre utal, hogy az elem a szárnyvéglaphoz is csatlakozik.

A Mercedes a padlólemez első felén is változtatott, ez a padlólemez széli szárnyon Miamiban látott módosításokat egészíti ki. A padlólemez első széle, az itteni nyílások mérete, valamint a padlólemezen található szegélyek helyzete is módosult, hogy javítsa a rajtuk áthasító levegő minőségét és így különböző hasmagasságon hatékonyabbá tegye a padlólemez alját és a diffúzort.

A hétvége folyamán a többi csapat is számos újdonságot hozott, erről itt olvashattok.