Ezt a négy mérnököt akarja elhozni a Red Bulltól a Ferrari - sajtóhír

Az olasz Gazzetta dello Sport tudni véli, hogy a Ferrari négy kulcsfigura, az aerodinamikai részleget vezető Enrico Balbo, a pályákra vezényelt aerodinamikai csapat vezetője, David Morgan, a teljesítményen dolgozó mérnököket vezető Ben Waterhouse, valamint az aerodinamikai fejlesztéseken dolgozó csapat vezetője, Alessandro Germani leigazolásán dolgozik.

A lap szerint a Red Bull berkeiben uralkodó dráma és bizonytalanság miatt több csapat is „remek időzítéssel lépett kapcsolatba” a csapat kulcsembereivel. A Ferrari tavaly már megpróbálta megszerezni a bikások műszaki igazgatóját, Pierre Wachét, sikertelenül, de Adrian Neweyt is számos alkalommal próbálták Olaszországba csalogatni. Szaúd-Arábiában derült ki, hogy mások megszerzésén is dolgoznak.

A Red Bull aerodinamikai részlegét vezető olasz Enrico Balbót először a tavalyi Azeri Nagydíjon környékezték meg a maranellóiak a beszámoló szerint. David Morgan hat éve dolgozik Milton Keynesben, előtte a Williamsnél szerepelt.

Ben Waterhouse, mint aki a teljesítményért felel, vélhetően a Forma-1 jelenleg domináns autójának minden egyes porcikájáról be tudna számolni Fred Vasseurnek, ha megszereznék, míg a szintén olasz Alessandro Germani a CFD-szimulációk nagy szakértője.

A Szaúd-Arábiai Nagydíjon lesifotósok elkapták a Red Bull vezérigazgatóját, Oliver Mintzlaffot a Ferrari elnökével, John Elkannal trécselni a paddockban, de az olasz média szerint a Red Bull szállásán is tárgyaltak, nem a mérnökökről azonban, hanem a következő Concorde Egyezményről.

A Gazzetta szerint emellett Elkann igyekezett „ügyesen, első kézből felmérni”, milyen problémák uralkodnak jelenleg a Red Bullnál és jelenlétével azt az üzenetet akarta átadni, hogy „nagyon közel” áll a Ferrari csapatához.

Felipe Massa mindeközben hivatalosan is benyújtotta a 2008-as világbajnokság végeredménye ellen a keresetét.