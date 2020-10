„Ezredmásodpercek lennének Schumacher és Hamilton között!”

Lewis Hamilton, a Mercedes versenyzője az Eifel Nagydíjon megszerezte karrierje 91. futamgyőzelmét, és kitűnő úton halad afelé, hogy idén világbajnoki címek számában is beérje Michael Schumachert.

Emiatt is merül fel sokszor mostanában a kérdés, hogy Hamilton vagy Schumacher a jobb versenyző - erre reagált a Mercedes korábbi alelnöke, Norbert Haug is. Haug 2012-ig vállalt szerepet a német autómárkánál, ezúttal pedig azt nyilatkozta, hogy nagyon kicsi lett volna a különbség a két többszörös világbajnok között.

„Ha csúcsformában versenyeztek volna egymás ellen, akkor valószínűleg csak néhány ezredmásodperc lett volna köztük. Mindkettejük nagyon tiszteli a másikat, ezt pedig jó volt látni. Soha nem hallottam, hogy akár egy rossz szót mondtak volna a másikra” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak.

Schumacher többek között a kiváló munkamoráljáról is híres volt, és az elkötelezettsége alapvetően változtatta meg az edzés standardját az autóversenyzők körében. Hamilton kapcsán kevesebbszer van szó erről, viszont Haug szerint ilyen szempontból hasonlít a brit a németre, még akkor is, ha a közösségi médiát böngészve más lehet a benyomásunk.

„Az Instagram-képek nem szállítanak gyors köridőket. Minden kiemelkedően jó pilóta hajlandó volt a pluszmunka elvégzésére. Mindketten perfekcionisták, a megbeszéléseken pedig rengeteg kérdést tesznek fel – bár emiatt a többiek idegeire tudnak menni.”

Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 W03 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Haughoz hasonlóan Schumacher is 2012 végén hagyta el a Mercedest, a helyére pedig az akkor még „csak” egyszeres világbajnok Lewis Hamilton érkezett. Korábban olyan pletykákat is lehetett hallani, hogy a Mercedes akarta eltávolítani Schumachert, hogy Hamilton átvehesse a helyét, de Haug egyértelműen cáfolta ezeket a híreket.

„Ez nem igaz, de nem is tudok sok F1-es pletykáról, amelyet tényleg igazak lennének. Ez érvényes erre az esetre is. Senki nem „küldte nyugdíjba” Michaelt. Ez egy nagyon világos és strukturált folyamat volt, amelyben mindig is Michael hozta a döntéseket. Bizonyos szempontból ő taposta ki Hamilton rekordjainak útját.”

