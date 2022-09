Ezért volt Russell ricciardós pulcsiban a Holland Nagydíjon

A 2022-es Forma-1-es mezőnyben az időnkénti szurkálások és heccelések mellett egyáltalán nem jellemzőek az olyan vérre menő párharcok, mint például amire 2016-ban példa volt a Mercedesnél, és a pilóták többsége barátjának tartja a versenyzőtársait.

Így történhetett meg az is, hogy a Mercedes versenyzője, George Russell csütörtökön egy Daniel Ricciardo által kiadott merchandise-pulcsiban futott be a pályára, a fotósok legnagyobb meglepetésére.

Az ausztrál pilóta amellett, hogy a jövőjéről filozofált, elismerte, hogy miután bejelentette a távozását a McLarentől, több versenyzőtársától is támogató üzeneteket kapott, Russell azonban egészen más okból kereste meg.

Még több F1 hír: Leclerc a holland szurkolók szeme láttára szeretne győzelmet aratni a hétvégén

„George nagyon jó fej, elmondom a sztorit, ez tényleg egy olyan történet, amit az unokáknak is el lehet mesélni” – mondta Ricciardo többek között oldalunknak is a csütörtöki sajtónapon.

„Péntek este írt nekem, hogy a barátnője a webshopomat pörgeti, ami nagyon meglepte. Én csak nevettem, és azt mondtam neki, hogy írják meg, mi tetszik neki, és küldök egy pár ajándékot.”

„Úgy tűnik, az egyik még George-ra is jó lett, és amikor azt látta, hogy hűvös van, bele is bújt. George egy kedves srác” – mondta Ricciardo, aki kicsit komolyabbra fordította a szót, amikor a saját helyzetéről beszélt.

„Tudom, hogy kik az igazi barátaim itt. Többen is felszólaltak az érdekemben, de volt egy pár személyes beszélgetésem is, például Checóval. Ő is pontosan tudja, hogy milyen az, amikor csak egy hajszálba kapaszkodhatsz az F1-es karrieredért.”

„Nem vagyok tiszteletlen vele, de ugye egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy marad-e majd az F1-ben, pár hónappal később pedig már futamot nyert a Red Bull-lal. A tapasztaltabb pilóták sokkal könnyebben mondtak pár bátorító, kedves szót, ami nagyon jól esett.”