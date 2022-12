Ezért Vasseur az az ember, akinek sikerülhet feltámasztani a Ferrarit

Már a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj előtt elkezdtek terjedni a hírek Mattia Binotto esetleges távozásáról Maranellóból és ezek mind Vasseurt jelölték meg az utódnak, azóta pedig nem is látott napvilágot más értesülés.

Ez lesz Vasseur hosszú és sikeres motorsport-karrierjének legnagyobb kihívása. Mostantól nem egy csapat, hanem egy egész nemzet vár tőle eredményeket. Ott kell sikerre vinnie a Ferrarit, amely 2008 óta nem nyert bajnokságot, ahol Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene és Binotto mind elbuktak. És ő a legmegfelelőbb ember erre a munkára.

Vasseur egy olyan Ferrarihoz érkezik, melynek 2022-es idénye alatt érzelmek széles skáláját tartalmazta. Bár végül a Red Bullal a bajnoki címért folyó versenyben nem tudtak tartósan ott maradni, így is végre újra versenyképesek lettek. Első futamgyőzelmük két és fél év után és az elég jó autó okot adhat az optimizmusra.

A Ferrari vezérigazgatójának, Benedetto Vignának a megszólalása egy, a CNBC-nek adott interjúban – „Nem vagyok elégedett a második hellyel, a második az első vesztes” – kicsit alulbecsülni látszik a csapat idei fejlődését. Persze, nem szerezték meg, amiért jöttek, de így is legjobb eredményüket érték el 2018 óta.

Emiatt a Binottóval való szakítás nem jár kockázatok nélkül. Nem csak csapatfőnöküket, hanem műszaki igazgatójukat is elveszítették, ő ugyanis csapatfőnökként is megtartotta ezt a pozíciót. Az előző csapatfőnökváltásokkal ellentétben ezúttal nem volt háznál megfelelő utód, ezért máshol kellett a csapatnak keresgélnie, így akadtak Vasseurre. Az alapján, hogy mennyi időbe telik a Forma-1 legösszetettebb gépezetének működését betanulnia, majd beindítania azt a Ferrarinál, elég nagy elvárásnak tűnik, hogy már 2023-ban, azonnal sikereket érjen el.

Vasseur maga is realista. Nem úgy fog a Ferrarihoz menni, hogy csettint egyet és jönnek a sikerek, de azt biztosan az elejétől fogva egyértelművé fogja tenni, hogyan akar dolgozni, és hogyan nem. Ennek jele már a Sauberbe való 2017-es érkezésekor is látszott, amikor egy órával a kinevezése után már lemondta a Hondával tervezett motorszállítói szerződést, annyira meg volt győződve arról, hogy nem ez a jó irány.

Az, hogy ennyire határozott, máshogy csapódhat le egy Ferrari méretű csapatnál, mint egy Saubernél. Azonban azt a csapatot feljebb sikerült tornásznia, idén volt a legjobb eredményük, hatodikak lettek a konstruktőrök között és úgy tűnik, lendületbe jöttek, és ehhez sok köze van Vasseurnek.

Hozzáállását a szezon végén, még a Ferrarihoz szerződés felmerülése előtt a Motorsport.comnak adott interjúban így összegezte: „Az én munkán az, hogy ne figyeljek a pozitívumokra, hanem hogy meglássam, mit b***unk el és javítsam ki.”

Saját őszintesége megneveztette – humorérzéket is fog vinni a Ferrarihoz, ami talán néha hiányzott is onnan –, de ez megmutatja, hogy milyen ember ő. Elkötelezett és vágyik arra, hogy javuljon és ne élje bele magát túlzottan a sikereibe.

Ez a közvetlenség jó szolgálatot tehet a Ferrarinak a jövőben. 2022 folyamán, amikor saját hibájukból dobtak el győzelmeket, vagy csak bosszankodásra adtak okot, gyakran úgy érződött, hogy mindenki hárít, arra hivatkozva, hogy nincsen semmilyen komoly probléma, amit meg kellene oldani, és a hibákat mindenki túlharsogja. Az valóban igaz, hogy a Ferrarinál egy csapattal sem szigorúbb a média, de ez nem azt jelenti, hogy nem érdemlik meg a kritikát.

Vasseur és Charles Leclerc közös múltja felett sem lehet csak úgy elsiklani. Leclerc az ART Grand Prix-nél versenyzett a GP3-ban és a Formula 2-ben, a csapatnál, aminek Vasseur az egyik társalapítója, mindkét sorozatban bajnoki címet szerezve. Ezután a Sauberrel mutatkozott be 2018-ban a Forma-1-ben, olyan teljesítményt nyújtva, ami minden bizonyítékot megadott a Ferrarinak ahhoz, hogy már a következő szezonra leigazolják.

Leclerc pénteken, az FIA sajtótájékoztatóján elhárított egy kérdést arról, van-e valaki, akit szívesen látna főnökeként: „Nem, és nem is fogom ezt kommentálni.” Ezután csak annyit mondott, hogy az új csapatfőnök kinevezése Vigna és a Ferrari elnöke, John Elkann dolga, de ettől függetlenül zökkenőmentes váltást várt.

A Motorspor.com vetette fel Vasseur nevét a pilótának, megkérdezve, szerinte megfelelne-e a munkára, amire Leclerc megjegyezte, hogy a Ferrari „nagyon más csapat, mint a többi”, de szívélyes szavakkal illette kapcsolatukat.

„Már a junior kategóriákban is együtt dolgoztam Freddel, mindig hitt bennem és mindig jó volt a kapcsolatunk, de ettől eltekintve, ennek semmi hatása nem kéne, hogy legyen a döntésekre. Mindig is nagyon egyenes és őszinte volt és ezt kedvelem benne.”

Ahogy Leclerc is mondja, a Ferrarit működésre bírni teljesen más kihívás, mint bármely más csapatot a Forma-1-ben, tehát nem garantált, hogy Vasseurnek ugyanúgy menni fog, mint az ART-vel vagy a Sauberrel. Ettől még bíztató a Ferrarira nézve, hogy fiatal sztárjuk, akit Forma-1-es jövőjük reményének tekintenek, ilyen jól kijön az új főnökkel.

A Ferrari lesz a harmadik csapat, amit Vasseur a Forma-1-ben vezet. 2016-ban rövid ideig a Renault csapatfőnöke volt, de úgy érezte, víziói nem egyeztek Cyril Abiteboul ügyvezető igazgatóéival: „Nem igazán tudtam a rendszerbe illeszkedni. Sokkal jobb volt, hogy elmentem és leálltam, mert más dolgok is folytak az életemben, és kellett egy kis szünet” – mondta még 2018-ban, jelezve, hogy nem haragszik a franciákra.

Vasseur örült a szünetnek – egészen addig, amíg pár hónap múlva megjött az étvágya és az esélye, hogy a Saubernek dolgozzon. A csapat tervei és az, hogy ő hol illeszkedne bele már eleve meggyőzte, mondván, „Sokkal inkább a karrierem elején kitűzött elvárásaimnak és projektjeimnek megfelelő volt.”

A Ferrari Forma-1-es csapatának vezetői pozíciója nem olyasmi, amit az ember ugyanígy csak úgy beilleszthet a szabadidős tevékenységei közé. De pont ez az, ami miatt a tény, hogy Vasseur elhagyta a Saubert, a csapatot, aminek sorsát ő rendezte és már az Audi gyári csapatává válását is elintézte 2026-ra, azt jelzi, nagyon is bízik abban, hogy a Ferrarinál is meg tudja tenni ugyanezt.

Vasseur szívesen fogja venni a kihívást, de a helyzet valósága csak akkor fog számára nyilvánvalóvá válni, amikor nehézségekbe ütközik. Ahogy Toto Wolff – aki mindig is jó kapcsolatot ápolt Vasseurrel, szinte elképzelhetetlen módon a mai Forma-1-ben – fogalmazott a Beyond The Grid podcastban: „Aki a Ferrarit képviseli, az az egész országot képviseli. Az egekig magasztalnak, vagy a pokolba kívánnak, mindezt kegyelem nélkül.”

A kegyetlenség olyasmi lesz, amivel Vasseurnek még sosem kellett szembenéznie. Azonban, ha van valaki, aki képes ezt kezelni, a nyomást, amit a sikerre éhező ország, a szenvedélyes szurkolók és a Forma-1 piranhákkal teli vize jelent, az ő.